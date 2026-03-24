Здесь собиралась вся молодежь Киева. Как выглядит "АТБ", построенное на месте популярного клуба

В 90-х здесь был известный дом культуры

В Украине есть немало интересных магазинов, однако некоторые киевляне даже не знают, что один из "АТБ" стоит буквально на месте дома культуры (ДК) и известного клуба. Речь идет о супермаркете в Святошинском районе.

Как сообщает "Киевское наследие", дом, где построено "АТБ", имеет большую историю. Ведь до конца 90-х здесь был ДК авиазавода "Антонов". Находится магазин по адресу Берестейский проспект, 112.

Во времена СССР в этом доме проводили культурные вечера, разные мероприятия и выпускные. Но после упадка завода был открыт концертный клуб Bingo. Он считался одним из старейших и крупнейших украинских клубов.

ДК авиазавода "Антонов"

Здесь могло разместиться до 1500 человек. В клубе часто проходили концерты иностранных и отечественных групп и артистов. Известно, что в Bingo выступали даже "Бумбокс" и Скрябин. Этот клуб был очень популярен среди молодежи, которая посещала его даже по будням, а выходные часто ознаменовались концертами или дискотеками. Просуществовал "Бинго" примерно 30 лет, но пик его славы пришелся на начало нулевых.

Клуб Bingo

Однако уже в 2020 году после коронавирусного кризиса здание выкупила сеть "АТБ". И уже через два года, а именно 18 ноября 2022 года, здесь открыли новый супермаркет.

АТБ на месте клуба Bingo

Интересно, что благодаря немалой площади здания магазин получился достаточно просторным. Во время реконструкции сеть "АТБ" привела в порядок не только нижние этажи, но и фасад и близлежащий участок.

