Бабусі не помиляються: старий метод перевірки свіжості яєць, який працює завжди

Перевірка свіжості яєць — одна з тих кулінарних традицій, що збереглися десятиліттями і не втратили актуальності навіть у 2026 році.

Серед найбільш надійних методів, який використовували ще у 1980-х, залишається простий тест зі склянкою води. Досить налити воду у склянку та опустити туди яйце. Якщо воно лежить на дні — продукт абсолютно свіжий і готовий до вживання. У випадку, коли яйце стоїть вертикально, свіжість ще зберігається, але краще використати його найближчим часом. Плаваючі яйця сигналізують про те, що продукт втратив свіжість і до споживання непридатний. Про це розповіли threads-сторінці culinary_academy_ua.

Цей метод ефективний завдяки фізичним властивостям яєць: з часом у порожнині всередині утворюється повітряна камера, яка змінює щільність продукту. Саме тому навіть через десятиліття досвідчені господині та кулінари продовжують застосовувати перевірку у воді як надійний індикатор свіжості. Незалежно від часу та технологічного прогресу, метод залишається точним і простим: він не потребує спеціальних пристосувань і дає однозначну відповідь за лічені секунди.

Такий спосіб перевірки яєць демонструє, що старі кулінарні практики, засновані на спостереженні та досвіді поколінь, залишаються актуальними і сьогодні. Він дозволяє не лише уникнути ризику використання несвіжого продукту, а й організувати процес приготування максимально ефективно, не витрачаючи часу на складні лабораторні перевірки. Простота, надійність і практичність роблять цей метод класикою кулінарної мудрості, яка не втрачає своєї цінності.