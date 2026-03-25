У "Сільпо" з'явилися паски: чи сильно змінилися ціни за рік (фото)

Вартість деяких позицій дуже кусається

У мережі з’явився допис українки, яка звернула увагу на ранній святковий асортимент у супермаркетах "Сільпо". Магазин уже презентував великодню випічку до 2026 року — і вибір став ще цікавішим.

У новому сезоні покупцям знову пропонують хіти минулого року — зокрема популярну "верхівку паски" та різні варіації панетоне. Як написала дівчина в "Тhreads", асортимент розширили новинками — з’явилися паски з манго, а також панетоне з різноманітними начинками.

Журналісти "Телеграф" вирішили порівняти ціни на святкову випічку. Як видно з асортименту, у 2026 році ціни на паски та панетоне суттєво зросли порівняно з 2025-м.

Так, якщо торік маленький великодній кекс вагою 100 г коштував 34,99 грн, то цьогоріч навіть найпростіші варіанти стартують від 39,99 грн. Більші паски та панетоне демонструють ще помітніше подорожчання: наприклад, варіант панетоне, який у 2025 році коштував в межах 99,0 грн (170 грамів), тепер оцінюються у 129 грн (170 грамів) і більше залежно від начинки й маси.

Якими будуть паски в 2026

Скільки коштували популярні паски в 2025 в "Сільпо"

Особливо виділяються преміальні позиції — великі паски у 2025 році коштували 129,0 грн (500 грамів), а нині — 149 гривень.

Водночас будуть ще більш дорогі пропозиції:

панетоне з карамельною начинкою (350 грамів) — 299,0 грн;

панетоне з начинкою з халви (350 грамів) — 299,0 грн;

панетоне (400 грамів) — 279,0 грн;

панетоне з кремовою начинкою та яєчним лікером (500 грамів) — 599,0 грн;

панетоне з цукатами (750 грамів) — 799,0 грн;

панетоне з фісташковим кремом (600 грамів) — 799,0 грн;

панетоне з манго (480 грамів) — 999,0 грн.

