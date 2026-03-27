Морозиво і пельмені майже вдвічі дешевше: що зараз можна купити в "АТБ"

В українських супермаркетах "АТБ" покупців приємно дивують нові знижки у відділі заморозки, де одразу кілька популярних товарів подешевшали майже наполовину.

Найбільші знижки діють на морозиво та напівфабрикати, які зазвичай мають високий попит серед покупців.

Зокрема, морозиво "Рудь" 100% 70 грамів та брикет 90 грамів продаються зі знижками 46% і 45% — за ціною 15,90 гривень і 18,90 гривень відповідно замість 29,90 гривень і 34,90 гривень. Ще одна вигідна пропозиція — морозиво "Пломбір 1965" від "Лімо" вагою 0,5 кілограмів, яке тепер коштує 99,90 гривень замість 186,90 гривень — знижка в 46%.

Ціни на морозиво та пельмені. Фото: скріншот з АТБ

Суттєво подешевшали й напівфабрикати. Пельмені "Три Ведмеді" одразу в трьох варіантах отримали знижку 45%. Так, "Фірмові" зі свининою та яловичиною (0,85 кг) коштують 149,90 гривень замість 275,60 гривень, "Мішутка" з індичкою (0,65 кг) — 117,90 гривень замість 215,90 гривень, а варіант з куркою (700 г) — 81,90 гривень замість 149,90 гривень.

Також акційна ціна діє на морозиво "Ласунка" "Гран-Прі" у трьох варіантах — тепер його можна придбати за 38,90 гривень замість 70,90 гривень, що становить знижку 45%.

Скільки коштує морозиво в "АТБ". Фото: скріншот з АТБ

У "АТБ" зазначають, що акційні пропозиції діятимуть до 31 березня.

