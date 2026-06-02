Безкоштовно не побавишся: перша платна пісочниця викликала справжній скандал в Чернівцях

Претензії містян стосуються не лише вартості відвідування

У мережі вирує скандал навколо пісочниці в Чернівцях — її відкрили в парку Шевченка як платний атракціон для дітей. Коштує вхід 150 грн.

Пісочницю відкрила приватна підприємиця. Зауважує — безкоштовних вхід є для дітей, чиї родичі загинули під час війни та дітей з інвалідністю, пільговий (100 грн) — для дітей учасників бойових дій, переселенців та з багатодітних родин. Сума сплачується раз на день і головне не втратити браслет. Якщо він є — можна заходити та виходити кілька разів.

Працює пісочниця з 10:00 до 21:00. В ній є іграшки, тінь від дерев в горщиках та лавочки для дорослих. За документами, пісочниця є саме атракціоном. Матусі Чернівців та України мають різні погляди на те, скільки коштує пісочниця та чи має бути така атракція платною взагалі.

Так виглядає платна пісочниця/ Фото: С4

Користувачка Марина Шаповалова наголошує, що пісочниця дійсно гарна, але для матусь, які гуляють в парку щодня — сума завелика. "Як пояснювати дитині, що ми туди не йдемо, бо дорого", — питає вона.

Коментар в соцмережі, що платна пісочниця в парку Шевченка в Чернівцях задорога/Скриншот

Катерина з Дніпра вважає стягнення плати — нормальним. "Чи ви в дитячу кімнату теж приходите і топаєте ніжкою що влада дозволяє це свавілля? Це те саме. Тільки ось у вигляді пісочниці. Хтось вкладається в обслуговування і хоче за це плату".

Коментар, що платна пісочниця це нормально/ Скриншот

"Проблема насправді не в ціні пісочниці", — наголошує nikamilman. Головна претензія в тому, що у парку безоплатної альтернативи немає. "Пісочниця і дитяча площадка мають бути базовим мінімумом будь-якого адекватного парку. А у парку Шевченка немає безкоштовної альтернативи — це сором для місцевої влади", — каже вона.

Коментар, що платна пісочниця має бути альтернативною, а не єдиним варіантом/ Скриншот

Загалом користувачі здебільшого наголошували, що безоплатне псується швидше, але платній пісочниці має бути альтернатива.

Коментар в соцмережі про платну пісочницю в парку Шевченка в Чернівцях/ Скриншот

Раніше "Телеграф" розповідав, що повернути виплати всім дітям ВПО в бюджеті коштів не вистачає. Проте розглядаються можливості такої підтримки та різні способи залучити українців до повернення в країну.