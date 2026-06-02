Безкоштовно не побавишся: перша платна пісочниця викликала справжній скандал в Чернівцях
Претензії містян стосуються не лише вартості відвідування
У мережі вирує скандал навколо пісочниці в Чернівцях — її відкрили в парку Шевченка як платний атракціон для дітей. Коштує вхід 150 грн.
Пісочницю відкрила приватна підприємиця. Зауважує — безкоштовних вхід є для дітей, чиї родичі загинули під час війни та дітей з інвалідністю, пільговий (100 грн) — для дітей учасників бойових дій, переселенців та з багатодітних родин. Сума сплачується раз на день і головне не втратити браслет. Якщо він є — можна заходити та виходити кілька разів.
Працює пісочниця з 10:00 до 21:00. В ній є іграшки, тінь від дерев в горщиках та лавочки для дорослих. За документами, пісочниця є саме атракціоном. Матусі Чернівців та України мають різні погляди на те, скільки коштує пісочниця та чи має бути така атракція платною взагалі.
Користувачка Марина Шаповалова наголошує, що пісочниця дійсно гарна, але для матусь, які гуляють в парку щодня — сума завелика. "Як пояснювати дитині, що ми туди не йдемо, бо дорого", — питає вона.
Катерина з Дніпра вважає стягнення плати — нормальним. "Чи ви в дитячу кімнату теж приходите і топаєте ніжкою що влада дозволяє це свавілля? Це те саме. Тільки ось у вигляді пісочниці. Хтось вкладається в обслуговування і хоче за це плату".
"Проблема насправді не в ціні пісочниці", — наголошує nikamilman. Головна претензія в тому, що у парку безоплатної альтернативи немає. "Пісочниця і дитяча площадка мають бути базовим мінімумом будь-якого адекватного парку. А у парку Шевченка немає безкоштовної альтернативи — це сором для місцевої влади", — каже вона.
Загалом користувачі здебільшого наголошували, що безоплатне псується швидше, але платній пісочниці має бути альтернатива.
