Він пішов порибалити влітку і потрапив на великий штраф: за що можуть покарати з 1 червня
Деякі заборони діють до кінця серпня
Деякі українці з 1 червня можуть потрапити на штраф, прийшовши на рибалку. Адже з початком літа за вилов деяких видів молюсків та ракоподібних передбачено покарання.
Про це повідомляє "Судово-юридична газета". Йдеться про сезонні обмеження у басейнах Чорного моря. Вони стосуються не риби, а чорноморської креветки та мідії.
До якого числа діє заборона:
- Вилов креветки заборонено до 31 липня
- мідії – до 30 серпня.
Яке покарання передбачено
За порушення встановлених обмежень передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, а також відшкодування заподіяної шкоди рибному господарству:
- за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП) – попередження чи штраф для громадян від 34 до 170 грн;
- за грубе порушення правил рибальства (ч. 4 ст. 85 КУпАП), наприклад, застосування вибухівки на риболовлі, від 340 до 680 грн з конфіскацією знарядь лову та незаконно добутих водних біоресурсів або без такої;
- за незаконне придбання, збут або розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу (ст. 88-1 КУпАП), зокрема риби без підтверджуючих документів про законність її походження, — штраф від 510 до 1700 грн (за червонокнижні об’єкти — від 1700 до 3655 грн);
- за виготовлення, збут, зберігання чи рекламу заборонених знарядь добування об’єктів тваринного світу — штраф від 153 до 357 грн із конфіскацією цих знарядь.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що одна із найзагадковіших риб потрапила на гачок українця.