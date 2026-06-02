Він пішов порибалити влітку і потрапив на великий штраф: за що можуть покарати з 1 червня

Деякі заборони діють до кінця серпня

Деякі українці з 1 червня можуть потрапити на штраф, прийшовши на рибалку. Адже з початком літа за вилов деяких видів молюсків та ракоподібних передбачено покарання.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета". Йдеться про сезонні обмеження у басейнах Чорного моря. Вони стосуються не риби, а чорноморської креветки та мідії.

До якого числа діє заборона:

Вилов креветки заборонено до 31 липня

мідії – до 30 серпня.

Чорноморська креветка. Фото — aquaria

Чорноморська мідія. Фото — aquaria

Яке покарання передбачено

За порушення встановлених обмежень передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, а також відшкодування заподіяної шкоди рибному господарству:

за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП) – попередження чи штраф для громадян від 34 до 170 грн;

за грубе порушення правил рибальства (ч. 4 ст. 85 КУпАП), наприклад, застосування вибухівки на риболовлі, від 340 до 680 грн з конфіскацією знарядь лову та незаконно добутих водних біоресурсів або без такої;

за незаконне придбання, збут або розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу (ст. 88-1 КУпАП), зокрема риби без підтверджуючих документів про законність її походження, — штраф від 510 до 1700 грн (за червонокнижні об’єкти — від 1700 до 3655 грн);

за виготовлення, збут, зберігання чи рекламу заборонених знарядь добування об’єктів тваринного світу — штраф від 153 до 357 грн із конфіскацією цих знарядь.

