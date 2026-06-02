Чи правильно ви звертаєтеся до Алін українською? Таких варіантів імені багато хто міг не чути
Часто такі дівчата є гарними лідерами і мають добрий смак
Одним із найпопулярніших жіночих імен в Україні є Аліна. Однак багато українців, які зараз активно переходять на рідну мову, можуть навіть не здогадуватися, наскільки вона багата на різні варіанти цього імені.
"Телеграф", посилаючись на наставника з техніки мови Адама Діденка, розповідає про те, як правильно звертатися до Аліни українською. Експерт перерахував такі варіанти:
- Алінуся;
- Ліна;
- Аля;
- Алінка;
- Алічка;
- Аліночка;
- Алісічка.
Що означає ім’я Аліна
Ім’я Аліна — неймовірно витончене, ніжне і водночас міжнародне ім’я, яке вже багато років має величезну популярність в Україні. Його енергетика здається м’якою, але за нею ховається дивовижна глибина.
Згідно з основною версією виникнення імені, воно виникло у Франції як скорочена форма давньонімецького імені Adelheid (Адельхайд/Аделаїда). У перекладі воно означає "шляхетна" або "з благородного роду".
Власниці імені Аліна часто поєднують у собі зовнішню крихкість із неймовірно сильним внутрішнім стрижнем. Аліни бувають запальними, але вони швидко остигають. Часто такі дівчата є добрими лідерами і мають добрий смак.
