У київському метро сталися "голодні ігри" під час масованої атаки: що пересварило українців

Кияни закликають один одного думати не тільки про свій комфорт

Після масованого обстрілу України в ніч на 2 червня у мережі спалахнув справжній скандал через намети в укриттях. Чимало киян були вимушені буквально стояти у метро, адже місця не вистачало.

У Threads з'явилось чимало дописів, де люди висловлюють своє незадоволення наметами в метро. Адже в такий спосіб займається багато місця і хтось не може не те, що лягти відпочити, а навіть сісти.

"В Києві масований обстріл, летить купа ракет і "шахедів", але в метро відбуваються голодні ігри. В укриття метро спускаються тисячі людей, але їм банально немає навіть де сісти. Бо то палатки порозставляли, то на матрацах порозлягалися. Звісно, я розумію, що всім хочеться лежати в комфорті, спати, але на місці лежачих можна було б сісти ще декільком людям. А так, купа людей просто стоїть як в маршрутці в годину пік", — йдеться у повідомленні.

Київ після обстрілу 2 червня

Схожих історій в мережі чимало. Люди не розуміють, чому хтось дозволяє собі палатку, яка може вмістити до 7 осіб, а по факту там 2-3 особи, а хтось стоїться чи сидить навпочіпки усю ніч. У Threads пишуть:

Ми всі в однакових умовах і укриття — це не готель чи власна кімната, де є комфортні умови для сну та відпочинку.

Лежу в метро, дивлюсь на деякі намети і розумію ту жінку (що порізала намет іншої людини, — ред.). Бо деякі люди трохи не розуміють різницю між власним комфортом, коли це ок, і власним комфортом, коли треба було б і про інших подумати трохи.

Підозрюю, що люди з наметами в метро ті самі люди, які паркують машини на виїздах і пішохідних переходах, але не можу довести…

Взагалі ситуація з наметами плачевна … це вже переходить межі. Так, типу всі хочуть комфорту, але через намети дуже багато людей навіть стоячих місць не можуть знайти! Я вважаю, що їх треба заборонити! Це важка ніч для всіх і всі хочуть бути в безпеці …

Зауважимо, що кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов неодноразово був в метро під час нічних обстрілів Києва, і, як видно на фото, намети там ставили постійно. Однак зараз, ймовірніше, через посилення атак люди частіше стали спускатись в укриття, що створило нове питання та проблему.

Люди з наметами в метро 24 січня 2026.. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Намети в метро в Києві 3 лютого 2026. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

