Українці можуть залишитись без зв'язку. Що зміниться з середини червня

Обов'язково перевірте свій смартфон

З 16 червня в Україні зміниться робота мобільного зв'язку. "Київстар" планує в кількох областях відключити стару технологію, яка забезпечувала роботу мільйонів смартфонів упродовж багатьох років.

Як пише pmg, аби й надалі користуватись усіма послугами без змін треба, підготувати смартфон. Зазначається, що оператор планує вимкнути 3G, що вже було зроблено на початку року в кількох регіонах.

Це роблять для того, що вивільнені частоти дали змогу розгорнути новий стандарт зв’язку – 4G. Внаслідок цього має покращитись і швидкість мобільного інтернету, і сигнал. Також такі зміни є частиною до запровадження п’ятого покоління зв’язку — 5G.

Відомо, що зміни з 16 червня після 00:00 у першу чергу торкнуться Львівської, Чернігівської, Черкаської та Житомирської областей. Зокрема:

Чернігівська область – Чернігівський та Прилуцький райони.

Львівська область – Стрийський район, Новояворівськ, Золочівський район, Самбірський район, Миколаїв, Яворівський район, Шептицький район, Золочів, Дрогобицький район, Яворів.

Черкаська область – Черкаський район, Канів, Золотоніський район, Городище, Золотоноша.

Житомирська область – Звягельський та Бердичівський райони.

Як зміниться мобільний зв'язок

Як перевірити, чи підтримує SIM-картка 4G/LTE

Якщо абонент має стару SIM-картки, її треба додатково перевірити. Для цього треба звернутись до оператора:

Київстар – потрібно набрати комбінацію *2454#,

Vodafone – *222#,

Lifecell – *455#.

Раніше "Телеграф" розповідав, на що можна витратити гроші Нацкешбеку, щоб вони не згоріли до 30 червня.