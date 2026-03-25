Підробку видно одразу: простий спосіб перевірити вершкове масло прямо в магазині

Розпізнати підробку можна біля прилавка

У магазині чи на ринку нерідко можна натрапити на ситуацію, коли під виглядом вершкового масла на полицях лежить неякісний продукт з рослинними жирами. І хоча на вигляд такий товар може не відрізнятися від натурального масла, однак за смаковими та іншими характеристиками зовсім інший.

Однак виявити підміну можна дуже легко, якщо уважно прочитати інформацію на упаковці.

Як відрізнити справжнє масло

Якщо на упаковці написано "молоковмісний продукт", "вершковий продукт" чи "спред", значить, що він складається із суміші рослинних та тваринних жирів. Такий продукт вже не можна назвати вершковим маслом, він не має молочного смаку і не тане, як справжнє масло.

У складі не мають бути також гідрогенізовані жири, рослинна або пальмова олія та будь-які інші домішки.

Який склад справжнього масла

Натуральне вершкове масло готується всього з одного інгредієнта — вершків. Такий склад і має бути зазначений на упаковці. Іноді допускається наявність у складі солі, якщо продукт солоний.

Натуральне масло має характерний молочний аромат і легко тане.

