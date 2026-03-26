Як посмажити рибу без запаху і зробити її соковитою: секрет із цукром

Завдяки цукру риба виходить соковитою всередині, з рум’яною скоринкою зовні і м’якшою на смак

У приготуванні риби немає нічого складного. Але не завжди виходить посмажити її з хрусткою скоринкою і при цьому не пересушити.

У професійних кухарів є невеличкий секрет, який гарантує, що риба вийде соковитою, добре просмаженою і при цьому з апетитною скоринкою. Все, що потрібно зробити, — це додати до неї трохи цукру.

Для чого посипати рибу цукром

Цукор при нагріванні швидко карамелізується, тобто плавиться і перетворюється на золотисту скоринку. Це відбувається швидше, ніж під час простого обсмажування. Таким чином риба виходить з апетитною золотистою скоринкою зовні та залишається соковитою всередині.

При цьому риба не виходить солодкою. Цукор надає трохи вловимого присмаку, при цьому пом’якшує різкий "рибний" запах і робить смак більш збалансованим.

Як посмажити рибу із золотистою скоринкою

Перед смаженням злегка посипте рибне філе цукром, радить The Daily Meal. Для цього знадобиться приблизно ½ чайної ложки на 450 г риби. Можна використовувати як білий, так і коричневий цукор, але другий дасть трохи більше соковитості. Змастіть сковорідку олією, викладіть рибу боком із цукром донизу і обсмажте до рум'яної скоринки. Потім переверніть і, за бажанням, доведіть до готовності в духовці при високій температурі (близько 220 °C).

