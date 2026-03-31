Наберетеся проблем: що суворо заборонено робити 31 березня

Цього дня варто навести лад вдома

Цього вівторка, 31 березня, за новоюліанським церковним календарем православні християни та греко-католики вшановують пам'ять преподобного Іпатія, цілителя Києво-Печерського. За старим календарем це свято припадало на 13 березня.

Преподобний Іпатій був ченцем Києво-Печерської лаври. Майже все його життя — це служіння іншим. Вдень він доглядав за хворими, а вночі молився, часто практично без сну.

Саме за такий аскетизм і жертовність він отримав дар зцілення — міг допомагати людям навіть простим дотиком або молитвою. Його мощі зберігаються в печерах лаври, і до них і сьогодні приходять із проханнями про здоров’я — як фізичне, так і "внутрішнє", психологічне.

Традиції та прикмети 31 березня

Цей день — не про святкову показуху. Навпаки — традиції максимально "тихі". Допомогти хворому або слабшому, утриматися від надмірностей у їжі, адже триває Великий піст, провести день без зайвого шуму, з акцентом на спокій і порядок.

якщо день сонячний — літо буде теплим і стабільним;

ранковий дощ — до вологого сезону;

блискавка — до посухи;

комарі з’явилися рано — тепло вже близько.

Блискавка 31 березня принесе посуху. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 31 березня

ігнорувати чужий біль — відмовити у допомозі в цей день — "закрити" для себе підтримку на майбутнє;

залишати безлад у домі — бруд у цей день — це "накопичені проблеми" , які підуть із вами далі;

— бруд у цей день — це , які підуть із вами далі; брати або давати в борг — фінансові зобов’язання цього дня можуть тягнутися довго ;

— фінансові зобов’язання цього дня ; сваритися — конфлікт 31 березня має ефект "довгого відлуння".

