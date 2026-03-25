Брюки чи спідниця: капелан розставив крапки у питанні жіночого вбрання на Великдень

Священник відповів, чи вважається це гріхом

Напередодні великодніх свят серед вірян традиційно точаться дискусії щодо церковного етикету. Одне з найпоширеніших питань — чи обов’язково жінці бути у спідниці та хустці під час освячення кошиків.

Крапку в цій суперечці поставив священник Православної Церкви України та військовий капелан ЗСУ Тарас Видюк.

За словами священнослужителя, зовнішній вигляд не має бути перепоною для відвідування храму. Господь дивиться передусім на серце людини, а не на її одяг.

Наявність хустки для жінок, вибір спідниця чи брюки — не важливий. Головне це внутрішній стан людини, з яким вона приходить до храму. Тому не допустити до освячення паски ніхто не може Тарас Видюк

Капелан закликав вірян зосередитися на духовному значенні свята та щирості молитви, адже церква — це простір любові та підтримки, а не суворих дрес-кодів. Тож, якщо ви вирішили зайти до церкви у штанах або без головного убору, це не є гріхом чи підставою для відмови у таїнствах або обрядах.

Також Тарас Видюк розповів, що не можна класти у великодній кошик. За словами священника, до церкви для освячення варто приносити кошик, наповнений лише тими продуктами, що відповідають змісту та духу свята.