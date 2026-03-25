Не лише гроші, ключі та сигарети: священик назвав речі, які категорично заборонено класти у великодній кошик

У кошику мають бути символічні продукти та страви

Вже за кілька тижнів в Україні відзначатимуть одне з головних християнських свят — Великдень. І згідно з давньою традицією, у це свято слід приносити до храму кошик із продуктами для освячення, але далеко не все можна брати із собою.

Священик Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ о. Тарас Відюк розповів "Телеграфу", які продукти та речі під забороною. Дотримуйтесь церковних традицій.

Які продукти та речі не можна класти до великоднього кошика

За словами священика, до храму для освячення кошик потрібно наповнювати лише тими продуктами, які відповідають духу свята, тобто яйцями, пасками, молоком, м’ясними продуктами та ін. А міцний алкоголь, цигарки та інші шкідливі речі не мають нічого спільного із духовним змістом Великодня.

Багато хто також кладе в кошик гроші та інші побутові речі, але це недоречно, оскільки освячення не призначене для матеріального благополуччя:

Не прийнято освячувати міцний алкоголь, сигарети чи інші шкідливі речі, адже це суперечить духовному змісту свята. Також недоречно класти гроші або різні побутові речі — косметику, прикраси, телефони, ключі, бо освячення не має на меті матеріальне благополуччя чи "освячення всього підряд" Священик ПЦУ Тарас Відюк

Також священик зазначив, що якщо раніше кошики наповнювали домашніми продуктами та стравами, то зараз все частіше люди кладуть магазинні паски та пасхальні яйця.

