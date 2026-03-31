Паска солодка чи солона? Яким має бути справжній великодній хліб (фото)

Дехто вдається до традиційного рецепта

В соцмережах розгорілася жвава дискусія про те, якою насправді має бути справжня великодня паска. Поштовхом став допис у Threads, де користувачі наголосили: традиційна паска — це не десерт, а обрядовий хліб, який подають разом із м’ясом, яйцями та іншими святковими стравами.

На їхню думку, популярні нині варіації на кшталт панетоне чи сучасних солодких "пасок" із начинками — це радше десерти, адже класичний рецепт передбачає лише здобне тісто з додаванням сухофруктів — родзинок, кураги чи цукатів.

У коментарях більшість користувачів підтримала таку позицію, ділячись світлинами власної випічки та сімейними рецептами. Дискусія швидко вийшла за межі одного допису й перетворилася на справжнє обговорення традицій.

Українці показують свій великодній хліб. Фото: Threads

Як українці прикрашали паски. Фото: Threads

Щоб розібратися, журналісти "Телеграфа" звернулися до чату GPT зі запитанням, як саме має виглядати великодня паска.

За його поясненням, справжня українська паска — це високий, солодкий хліб із здобного дріжджового тіста, який символізує Воскресіння Христове. Вона має характерну циліндричну форму, готується з великою кількістю яєць і масла та традиційно прикрашається елементами з тіста — хрестами, косами чи квітами. Водночас звична сьогодні біла глазур із посипкою — це пізніше міське доповнення, тоді як автентична паска виглядає як рум’яний хліб із декором з тіста.

Приклад паски з декором з тіста. Фото: згенеровано GPT

