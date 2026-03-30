Б'є лоза, верба, котики чи інше? Як правильно вітати українською у Вербну неділю

Котики, шутка, лоза або баська — це все про вербу

Уже незабаром, 5 квітня, християни східного обряду в Україні відзначатимуть Вербну неділю — одне з найтепліших і найсимволічніших свят перед Великоднем. У цей день віряни традиційно освячують гілля верби, а також вітають одне одного жартівливими, але глибоко символічними словами.

Легке "побиття" освяченою гілкою вважається символічним — воно має принести здоров’я, силу та добробут на весь рік. Втім, як саме правильно називати ці гілочки та що казати під час привітання — розповідає "Телеграф".

Суть традиції полягає у використанні освяченого гілля, яке в народі має багато назв. Найпоширеніша — верба, адже саме її гілки зазвичай несуть до церкви. Водночас у різних куточках України можна почути й інші варіанти: лоза, баська, шутка, котики. Усі ці слова означають те саме — освячене гілля, яке символізує життя, оновлення і благословення.

Назва "котики" походить від пухнастих бруньок верби, які нагадують пухнастих тваринок. Слово "шутка" поширене на заході України, тоді як "баська" — діалектна форма, яку також використовують у деяких регіонах. "Лоза" ж є більш загальним означенням гілки.

Попри різноманіття назв, сама традиція привітання залишається спільною. Найвідоміша формула звучить так:

"Не я б’ю — верба б’є, за тиждень Великдень!"

Іноді додають продовження:

"Будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля!"

Інші версії народної примовки

Українська усна традиція вирізняється розмаїттям святкових привітань. Ось кілька прикладів:

"Не я б'ю, лоза б'є, лоза б'є – не заб'є. Від нині за тиждень буде Великдень"

"Будь здоровий як вода, багатий, як земля, а красний як тая паска, бо в ній Божа ласка"

Декому з українців непросто зрозуміти поширені словосполучення та вирази.