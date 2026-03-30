Забудьте про "куліч": є лише один варіант, як називають великодній хліб

З наближенням Великодня серед українців традиційно пожвавлюються дискусії щодо правильної назви головного святкового хліба. Як правильно говорити: "паска", "пасха" чи взагалі "куліч"?

Варто правильно вживати деякі слова.

Чому "куліч" — це помилка

Найбільш розповсюдженою помилкою в Україні є вживання слова "кулич". Адже це слово є суто російським терміном. В українській мові воно не має історичного підґрунтя і вважається калькою. Навіть якщо ви бачите таку назву на цінниках у магазинах, це свідчить лише про низьку грамотність виробника, а не про норму мови.

Чому "Паска" — це єдино правильний варіант

Для означення солодкого високого хліба, який ми випікаємо до свята, в українській мові існує лише одне автентичне слово — Паска. Етимологія цього слова виходить за межі слов'янських мов. Воно походить від єврейського "песах", що знаменує перехід і визволення. В українському контексті "паскою" називають як саме свято (Великдень), так і обрядовий хліб.

Що цікаво, в Україні існували й інші назви великоднього хліба. Наприклад, "бабка" або "папушник". Але раніше вони не зовсім означали те саме, що сучасна паска. "Бабка" була більше схожа на здобну випічку з родзинками, а "паска" могла бути простішим білим хлібом без глазурі.

