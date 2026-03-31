Коли садити картоплю, щоб не помилитися? Старий метод, який ніколи не підводить

Хтось поспішає з посадками щойно зійде сніг, а хтось чекає на травень, щоб напевно не помилитися і не потрапити під поворотні заморозки. Є лайфхак, який допоможе розібратися

Картопля — другий хліб. І так кажуть не просто так, адже за популярністю картоплю складно порівняти з іншими овочами. Тому багато хто прагне швидше висадити хоч відро-два картоплі на своїх ділянках, щоб забезпечити сім’ю свіжим та екологічно чистим продуктом.

То коли найкраще саджати картоплю?

Є стара добра прикмета, про яку розповідали ще бабусі та дідусі. На думку досвідчених людей, треба дивитися на… кропиву. Який зв’язок? Прямий.

Справа в тому, що рослини в природі самостійно відчувають найоптимальніший час для розвитку. Повинні зійтися температура, кількість світла, вологи та інші фактори. У результаті виходить, що як тільки кропива досягає висоти 15-20 см, настає найкращий час, щоб приступати до посадки картоплі.

Кропива може бути однорічною або багаторічною, має цілісне листя із зубчастими краями та пекучими волосками. Ця рослина любить вологі і тінисті місця, багаті на перегній, може зустрічатися біля парканів, на узбіччях, пустирях, берегах водойм, у лісах.

Кропиву легко впізнати серед інших рослин

