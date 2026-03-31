Рус

Коли садити картоплю, щоб не помилитися? Старий метод, який ніколи не підводить

Автор
Ірина Семчишина
Дата публікації
Читать на русском
Правильно посадити картоплю допоможе... кропива, говорить народна прикмета Новина оновлена 31 березня 2026, 14:33
Правильно посадити картоплю допоможе... кропива, говорить народна прикмета.

Хтось поспішає з посадками щойно зійде сніг, а хтось чекає на травень, щоб напевно не помилитися і не потрапити під поворотні заморозки. Є лайфхак, який допоможе розібратися

Картопля — другий хліб. І так кажуть не просто так, адже за популярністю картоплю складно порівняти з іншими овочами. Тому багато хто прагне швидше висадити хоч відро-два картоплі на своїх ділянках, щоб забезпечити сім’ю свіжим та екологічно чистим продуктом.

То коли найкраще саджати картоплю?

Є стара добра прикмета, про яку розповідали ще бабусі та дідусі. На думку досвідчених людей, треба дивитися на… кропиву. Який зв’язок? Прямий.

Справа в тому, що рослини в природі самостійно відчувають найоптимальніший час для розвитку. Повинні зійтися температура, кількість світла, вологи та інші фактори. У результаті виходить, що як тільки кропива досягає висоти 15-20 см, настає найкращий час, щоб приступати до посадки картоплі.

Кропива може бути однорічною або багаторічною, має цілісне листя із зубчастими краями та пекучими волосками. Ця рослина любить вологі і тінисті місця, багаті на перегній, може зустрічатися біля парканів, на узбіччях, пустирях, берегах водойм, у лісах.

Як виглядає кропива
Кропиву легко впізнати серед інших рослин

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як захистити троянду від чорної плямистості — це неприємне захворювання загубило безліч кущів.

Теги:
#Картопля #Кропива #Народні прикмети #Город