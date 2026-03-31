Когда сажать картошку, чтобы не прогадать? Старый метод, который никогда не подводит
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Кто-то торопится с посадками как только сойдет снег, а кто-то ждет мая месяца, чтоб наверняка не прогадать и не попасть под возвратные заморозки. Есть лайфхак, который поможет разобраться
Картошка — второй хлеб. И так говорят не просто так, ведь по популярности картофель сложно сравнить с чем-то еще из овощей. Поэтому многие стремятся поскорее высадить хоть ведро-два картофеля на своих участках, чтобы обеспечить семью свежим и экологически чистым продуктом.
Так когда лучше всего сажать картошку?
Есть старая добрая примета, о которой рассказывали еще старики. По мнению опытных людей, смотреть нужно на… крапиву. Какая связь? Самая прямая.
Дело в том, что растения в природе самостоятельно ощущают самое оптимальное время для развития. Должна накопиться определенная температура, количество света, влаги и прочие факторы. В итоге получается, что как только крапива достигает высоты 15-20 см, наступает самое лучшее время, чтобы приступать к посадке картошки.
Крапива может быть однолетней или многолетней, имеет цельные листья с зубчатыми краями и жгучими волосками. Это растение любит влажные и тенистые места, богатые перегноем, может встречаться у заборов, на обочинах, пустырях, берегах водоемов, в лесах.
