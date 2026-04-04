Привітання з Вербною неділею 2026 українською: яскраві листівки і картинки

5 квітня в Україні святкують світле свято

Вербна неділя — одне з найважливіших християнських свят, що відноситься до дванадесятих. Цього дня православні віряни та греко-католики згадують урочисте входження Ісуса Христа до Єрусалиму та його радісну зустріч городянами, які вітали його пальмовими гілками. Оскільки в наших широтах пальми не ростуть, символом свята стала верба, яка цвіте саме в цю пору року.

Гілочки верби освячують прямо під час богослужіння у Вербну неділю. Цього дня кажуть: "Не я б’ю — верба б’є". Вважається, що священні гілочки захищають від злих людей та хвороб, а також приносять родині добробут.

Верба — одна з перших весняних рослин, і наші пращури вважали її символом пробудження від зимової сплячки. Згідно з народними традиціями, священною вербою злегка поплескують дітей, щоб вони росли здоровими та сильними. У деяких куточках України гілки верби ставлять на городи для успішного врожаю. Крім того, першою в році вербою проганяють худобу на пасовищі, щоб вона була слухняною.

Нагадаємо, що Вербна неділя завжди відзначається за тиждень перед Великоднем.