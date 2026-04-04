Привітання з Вербною неділею 2026 українською: яскраві листівки і картинки

Тетяна Кармазіна
Автор
Гілочка верби Новина оновлена 04 квітня 2026, 22:11
Гілочка верби. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

5 квітня в Україні святкують світле свято

Вербна неділя — одне з найважливіших християнських свят, що відноситься до дванадесятих. Цього дня православні віряни та греко-католики згадують урочисте входження Ісуса Христа до Єрусалиму та його радісну зустріч городянами, які вітали його пальмовими гілками. Оскільки в наших широтах пальми не ростуть, символом свята стала верба, яка цвіте саме в цю пору року.

Гілочки верби освячують прямо під час богослужіння у Вербну неділю. Цього дня кажуть: "Не я б’ю — верба б’є". Вважається, що священні гілочки захищають від злих людей та хвороб, а також приносять родині добробут.

Верба — одна з перших весняних рослин, і наші пращури вважали її символом пробудження від зимової сплячки. Згідно з народними традиціями, священною вербою злегка поплескують дітей, щоб вони росли здоровими та сильними. У деяких куточках України гілки верби ставлять на городи для успішного врожаю. Крім того, першою в році вербою проганяють худобу на пасовищі, щоб вона була слухняною.

"Телеграф" вітає всіх християн зі святом. Ми підготували для читачів барвисті листівки та зображення до свята з побажаннями всього найкращого українською мовою. Їх можна легко відправити рідним та друзям через соцмережі чи месенджери.

Нагадаємо, що Вербна неділя завжди відзначається за тиждень перед Великоднем. Раніше ми писали, що не можна робити у свято 5 квітня, щоб не згрішити.

