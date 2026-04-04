Поздравления с Вербным воскресеньем 2026 на украинском: яркие открытки и картинки

5 апреля в Украине празднуют светлый праздник

Вербное воскресенье — один из важнейших христианских праздников, относящийся к двунадесятым. В этот день православные верующие и греко-католики вспоминают торжественное вхождение Иисуса Христа в Иерусалим и его радостную встречу горожанами, которые приветствовали его пальмовыми ветвями. Поскольку в наших широтах пальмы не растут, символом праздника стала верба, цветущая именно в это время года.

Веточки вербы освящают прямо во время богослужения в Вербное воскресенье. В этот день говорят: "Не я бью — верба бьет". Считается, что священные веточки защищают от злых людей и болезней, а также приносят семье благополучие.

Верба — одно из первых весенних растений, и наши предки считали ее символом пробуждения от зимней спячки. Согласно народным традициям, священной вербой слегка похлопывают детей, чтобы они росли здоровыми и крепкими. В некоторых уголках Украины ветки вербы ставят в огороды для удачного урожая. Кроме того, первой в году вербой прогоняют скот на пастбище, чтобы он был послушным.

Напомним, что Вербное воскресенье всегда отмечается за неделю перед Пасхой.