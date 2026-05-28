Оплата в "АТБ" не пройшла, а ви не помітили. Чи є це крадіжкою

Сума чека не вливає на відповідальність

Під час розрахунку на касі у супермаркеті "АТБ" у чоловіка не пройшла оплата, однак помітив він це лише вдома. Сума чека перевищувала 1400 грн, але касир чомусь не звернула на це увагу. Саме тому у покупця виникло питання: технічно він здійснив крадіжку чи ні.

Відповідне питання чоловік опублікував на правовому порталі. За його словами, лише вдома він помітив, що чек мав примітку "Не достатньо коштів".

"У чеку відповідно було написано (помилка транзакції). Питання таке. Що це на рівні законів, це злочин чи все-таки не догляд касирки? Чи може це дійти до поліції і чи щось мені загрожує?" — пише авто.

Питання про оплату, яка не пройшла в АТБ

Він додав, що не вистачило лише 20 грн для списання, але касир чомусь не звернула на це увагу. Юристи в коментарях наголосили, що краще одразу йти в магазин та не затягувати, адже дійсно може загрожувати кримінальне чи адміністративне провадження.

Відповіді юристів

Зауважимо, що коли оплата по касі не проходить, зазвичай чек з покупками апарат не видає. З'являється чек з термінала. Однак, якщо у покупця стоїть електронний чек, касир дійсно може цього не помітити.

Окрім того, "Телеграфу" з даних джерел відомо, що в кінці зміни усі недостачі по касі в мережі "АТБ" перекриває касир зі своєї кишені будь-то 20 грн чи навіть 600 грн. Тобто в цьому випадку, ймовірніше "мінус" перекрила касир. Якщо чоловік повернеться й оплатить чек, компанія поверне працівниці гроші, якщо ні, то за свою неуважність вона заплатить сама. Цікаво, що якщо в кінці зміни в касі надлишок готівки, його забирає адміністрація у фонд магазину, а не касир.

Тому наразі досвідчені касири не відпускають покупців поки не переконаються, що оплата дійсно пройшла. Адже за неуважність можна заплатити з власної кишені.

