У спальнях більше не ставлять величезні шафи: новий тренд зробить кімнату світлою і "повітряною"

Хоча й у такої альтернативи є свої "мінуси"

Масивні шафи, які займають пів кімнати, поступово втрачають популярність. Дизайнери все частіше радять замінювати їх відкритими системами з полицями та штангами для одягу.

Такий варіант не лише дешевший, а й робить спальню візуально просторішою та світлішою. Про це написали в "dumazahrada".

Ось що обирають у 2026 році

Велика шафа часто "з’їдає" простір: перекриває світло, обтяжує інтер’єр і створює відчуття тісноти. Особливо це помітно у невеликих квартирах. Натомість відкриті полиці та легкі конструкції без дверей виглядають значно простіше й сучасніше.

Шафа з відкритими полицями

За словами дизайнерів, відкриті гардеробні системи зараз обирають дедалі частіше. Їх можна зібрати під власні потреби: додати полиці, шухляди або секції для вішалок. До того ж модульні конструкції коштують дешевше за класичні великі шафи.

Ще один плюс — кімната здається більш "повітряною". Відсутність масивних фасадів візуально розширює простір і робить спальню затишнішою.

У такого рішення є й свої мінуси

На відкритих полицях швидше накопичується пил, а речі повинні бути акуратно складені, інакше кімната виглядатиме неохайно. Також експерти радять не ставити відкритий гардероб навпроти вікна — сонце може зіпсувати колір тканин.

Перед встановленням варто добре продумати систему зберігання. Оптимальний варіант — поєднання полиць, штанг та шухляд у приблизно рівних пропорціях. А однакові вішалки допоможуть зробити інтер’єр більш стильним і охайним.

