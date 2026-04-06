"Караоке на майдані" повертається: де і коли будуть зйомки та на якому каналі покажуть (відео)

Ігор Кондратюк більше не буде ведучим шоу, але активно знімається у промо-роликах

"Караоке на майдані" — легендарне українське шоу, яке виходило на екрани протягом 20 років. Перший випуск з’явився в ефірі 17 січня 1999 року, а останній був показаний 20 січня 2019 року. Однак наразі телеканал "ТЕТ" заявив про повернення улюбленого проекту.

Зйомки нових випусків програми розпочнуться після семирічної паузи вже у квітні 2026 року. Як повідомляється в анонсах на сторінці телеканалу в Instagram, взяти участь у шоу всі охочі зможуть 25 квітня на Контрактовій площі у Києві.

Зйомки стартують уже 25 квітня на Контрактовій площі. 11:00 – перша програма, 13:00 – друга, 16:00 – третя. А також зустрічаємося 9 і 10 травня — з 11:00 за тим же графіком і в тому ж місці говориться в анонсі

Варто зазначити, що у "Караоке на майдані" буде новий ведучий чи ведуча. Телеканал поки що не розкриває цієї інтриги. А ось Ігор Кондратюк, котрий 20 років вів цю передачу, залишиться за кадром. При цьому він бере активну участь у промо-роликах та анонсах до повернення шоу.

Також повідомляється, що телеканал "ТЕТ" та спонсори "Караоке на майдані" повертають шоу на екрани під час війни заради важливої мети — підтримки реабілітаційного центру "Титанові".

Взяти участь у зйомках пісенного шоу зможуть усі охочі, а подивитись його можна буде згодом на телеканалі "ТЕТ".

"Караоке на майдані" 20 років вів Ігор Кондратюк.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала Ірина Білик на початку кар’єри та що вона тоді співала. Такою вона була до пластики та російських пісень.