"Караоке на майдані" повертається: де і коли будуть зйомки та на якому каналі покажуть (відео)
Ігор Кондратюк більше не буде ведучим шоу, але активно знімається у промо-роликах
"Караоке на майдані" — легендарне українське шоу, яке виходило на екрани протягом 20 років. Перший випуск з’явився в ефірі 17 січня 1999 року, а останній був показаний 20 січня 2019 року. Однак наразі телеканал "ТЕТ" заявив про повернення улюбленого проекту.
Зйомки нових випусків програми розпочнуться після семирічної паузи вже у квітні 2026 року. Як повідомляється в анонсах на сторінці телеканалу в Instagram, взяти участь у шоу всі охочі зможуть 25 квітня на Контрактовій площі у Києві.
Зйомки стартують уже 25 квітня на Контрактовій площі. 11:00 – перша програма, 13:00 – друга, 16:00 – третя. А також зустрічаємося 9 і 10 травня — з 11:00 за тим же графіком і в тому ж місці
Варто зазначити, що у "Караоке на майдані" буде новий ведучий чи ведуча. Телеканал поки що не розкриває цієї інтриги. А ось Ігор Кондратюк, котрий 20 років вів цю передачу, залишиться за кадром. При цьому він бере активну участь у промо-роликах та анонсах до повернення шоу.
Також повідомляється, що телеканал "ТЕТ" та спонсори "Караоке на майдані" повертають шоу на екрани під час війни заради важливої мети — підтримки реабілітаційного центру "Титанові".
Взяти участь у зйомках пісенного шоу зможуть усі охочі, а подивитись його можна буде згодом на телеканалі "ТЕТ".
