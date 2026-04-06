"Караоке на майдане" возвращается: где и когда будут съемки и на каком канале покажут (видео)

Игорь Кондратюк больше не будет ведущим шоу, но активно снимается в промо-роликах

"Караоке на майдане" — легендарное украинское шоу, которое выходило на экраны на протяжении 20 лет. Первый выпуск появился в эфире 17 января 1999 года, а последний был показан 20 января 2019 года. Однако теперь телеканал "ТЕТ" заявил о возвращении любимого проекта.

Съемки новых выпусков программы начнутся после семилетней паузы уже в апреле 2026 года. Как сообщается в анонсах на странице телеканала в Instagram, принять участие в шоу все желающие смогут 25 апреля на Контрактовой площади в Киеве.

Съемки стартуют уже 25 апреля на Контрактовой площади. 11:00 – первая программа, 13:00 – вторая, 16:00 – третья. А также встречаемся 9 и 10 мая — с 11:00 по тому же графику и в том же месте говорится в анонсе

Стоит отметить, что у "Караоке на майдане" будет новый ведущий или ведущая. Телеканал пока не раскрывает эту интригу. А вот Игорь Кондратюк, который 20 лет вел эту передачу, останется за кадром. При этом он активно участвует в промо-роликах и анонсах к возвращению шоу.

Также сообщается, что телеканал "ТЕТ" и спонсоры "Караоке на майдане" возвращают шоу на экраны во время войны ради важной цели — поддержки реабилитационного центра "Титановые".

Принять участие в съемках песенного шоу смогут все желающие, а посмотреть его можно будет со временем на телеканале "ТЕТ".

"Караоке на майдане" 20 лет вел Игорь Кондратюк. Фото: скриншот поста в Instagram

