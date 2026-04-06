Жовта, наче сонечко, і ніжна, як хмаринка: як приготувати класичну паску на жовтках

Готуємо традиційну паску за перевіреним рецептом

Паска — традиційна великодня випічка, яка займає особливе місце на святковому столі. Існує безліч рецептів цього десерта. Хтось експериментує та готує шоколадну паску чи додає всередину незвичні начинки. Проте саме класичний варіант залишається найпопулярнішим, адже він перевірений роками та дарує знайомий з дитинства смак і аромат.

Класична паска на жовтках виходить ніжною, пухкою та дуже ароматною. Вона добре піднімається, має красивий жовтий колір і приємну солодкість. Як приготувати класичну паску, показав в Instagram-акаунті фудблогер Алекс Міль.

Як приготувати паску на жовтках — традиційний рецепт

Інгредієнти:

Молоко (тепле) — 200 г

Дріжджі живі — 36 г

Цукор — 170 г

Ванільний цукор — 20 г

Жовтки — 5 шт.

Сіль — 1 г

Куркума — 2–3 г

Борошно — 500 г

Вершкове масло — 100 г

Родзинки — 100 г

Апельсинова цедра або цукати — 1 ч. л.

Етапи приготування:

1. Опара

У тепле молоко додайте дріжджі, 1 ст. л. цукру та 100 г борошна. Добре перемішайте до однорідності. Накрийте та залиште у теплому місці на 20 хвилин.

Опара на паску. Скріншот Instagram.com/mil_alexx

2. Основа тіста

У великій мисці змішайте жовтки, цукор, ванільний цукор, сіль і куркуму. Збийте вінчиком приблизно 30 секунд.

3. Замішування тіста

Додайте опару до жовткової суміші, перемішайте. Поступово введіть частинами борошно, добре вимішуючи. Накрийте і залиште в теплому місці на 30 хвилин.

4. Формування тіста

Після підйому додайте решту борошна, замісіть м’яке, трохи липке тісто. Влийте розтоплене вершкове масло і добре вимісіть.

5. Додавання начинки

Родзинки та цукати промийте, обсушіть і перемішайте з невеликою кількістю борошна. Додайте до тіста.

6. Підйом тіста

Залиште тісто в теплому місці на 1,5–2 години, поки воно не збільшиться в об’ємі втричі.

Тісто для паски. Скріншот Instagram.com/mil_alexx

7. Формування пасок

Форми змастіть маслом. Викладіть тісто, заповнюючи 1/3 форми. Дайте тісту піднятися майже до країв форми.

Тісто має піднятися майже до країв форми. Скріншот Instagram.com/mil_alexx

8. Випікання

Випікайте при 170°C близько 45 хвилин. За потреби накрийте фольгою.

9. Охолодження

Готові паски остудіть, періодично перевертаючи на бік, після чого дістаньте з форм.

