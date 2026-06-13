Кремлю буде непереливки. Які нові санкції вдарять найсильніше по Росії

Вони мають ослабити економіку та військо-промисловий комплекс

Новий 21-й пакет санкцій проти Росії передбачає нищівні удари по російській економіці. Адже чимало обмежень накладається на банки і не тільки.

Про це "Телеграфу" розповів відомий дипломат та політик Роман Безсмертний. Детальніше читайте в матеріалі "Путін воюватиме до одного моменту, – Безсмертний про переговори, Абрамовича в Києві і лист Зеленського".

За словами політика, 21-й пакет санкцій має два нищівні позиції. Перша — удар по банківській системі, тому що до санкцій долучаються ще 30 банків, які позбавляються можливості використовувати SWIFT. Друга позиція — удар по криптовалютах.

"Знаходячись у дуже скрутній ситуації, Росія весь час зловживала конвертацією криптовалюти на національні валюти і резервну валюту світу. І було зрозуміло, що рано чи пізно це побачать. Я вже не кажу про диверсійну сферу, яка діяла на основі того, що розраховувалися з диверсантами саме криптою. Ці рішення важливі в масштабному плані, тому що те ж саме робили великі корпорації, які займалися купівлею, продажем російських вуглеводнів. Тому в цьому зацікавлені як європейці, так і США", — каже Безсмертний.

Дипломат пояснює, що у разі ухвалення спільних рішень виникне достатньо серйозний тиск. Ці санкції не будуть одразу смертельними для економіки Росії, але вони завдадуть серйозного удару по спроможності фінансувати воєнно-промисловий комплекс, гібридні операції в Європі і світі та рекрутування диверсантів, розвідників.

Раніше "Телеграф" розповідав, що важливий союзник України, який підтримував державу з 2022, зупиняє військову допомогу.