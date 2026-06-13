Що додати до вівсянки, щоб вийшов ресторанний сніданок
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Ці небанальні добавки перетворять кашу на шедевр
Вівсяна каша — звична для багатьох страва на сніданок. Вона добре насичує, поживна і легко готується. У кожного є свої уподобання щодо способу її приготування: на воді чи з молоком, солодка чи солона. Але з часом навіть улюблені рецепти можуть набриднути.
Автори кулінарного блогу King Arthur Baking зібрали кілька перевірених поєднань, які перетворюють звичайну вівсянку на дуже смачну страву.
Сама собою вівсяна каша — нейтральна основа. У цьому її перевага і недолік водночас. Вона легко вбирає будь-які смаки, але без правильних добавок залишається несмачна.
ТОП способів перетворити вівсянку на шедевр
1. Горіхова паста та варення: додайте в готову вівсянку ложку улюбленого варення та ложку горіхової пасти. Каша вийде не лише солодкою, а й ситною.
2. Тахіні + мигдаль + кокос + кардамон. Варіант, натхненний ближньосхідною кухнею, балансує на межі солоного і солодкого. Тахіні надає каші насиченого, маслянистого смаку. Додайте в теплу вівсянку 2 столові ложки тахіні й стільки ж пластівців мигдалю, посипте зверху половиною чайної ложки кардамону і 2 столовими ложками підсмаженої кокосової стружки.
3. Шоколад та банан. Поки каша гаряча, додайте столову ложку какао-порошку і половину нарізаного банана. Просто, швидко та смачно.
4. Яєчня, сир та гострий соус. Звучить незвично, але це повноцінний пікантний сніданок для любителів гострого. Додайте у вівсянку натертий сир, пів чайної ложки соусу шрірача, і зверху викладіть смажене яйце.
6. Помідори, салат та пармезан. Перед приготуванням обсмажте вівсянку в ложці вершкового масла до легкого підрум'янювання і горіхового аромату (близько 2 хвилин). Потім зваріть у воді, зніміть з вогню і додайте чверть склянки помідорів чері, пів склянки листя салату або капусти кале і чверть склянки тертого пармезану. Приправте сіллю та перцем.