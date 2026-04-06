Желтая, словно солнышко, и нежная, как облако: как приготовить классическую паску на желтках

Готовим традиционную паску по проверенному рецепту

Паска – традиционная пасхальная выпечка, которая занимает особое место на праздничном столе. Существует множество рецептов этого десерта. Кто-то экспериментирует и готовит шоколадную паску или добавляет внутрь необычные начинки. Но именно классический вариант остается самым популярным, ведь он проверен годами и дарит знакомый с детства вкус и аромат.

Классическая паска на желтках получается нежной, пышной и очень ароматной. Она хорошо поднимается, имеет красивый желтый цвет и приятную сладость. Как приготовить классическую паску, показал в Instagram-аккаунте фудблогер Алекс Миль.

Как приготовить паску на желтках — традиционный рецепт

Ингредиенты:

Молоко (теплое) — 200 г

Дрожжи живые — 36 г

Сахар — 170 г

Ванильный сахар — 20 г

Желтки – 5 шт.

Соль — 1 г

Куркума — 2-3 г

Мука — 500 г

Сливочное масло – 100 г

Изюм — 100 г

Апельсиновая цедра или цукаты – 1 ч. л.

Этапы приготовления:

1. Опара

В теплое молоко добавьте дрожжи, 1 ст. л. сахара и 100 г муки. Хорошо перемешайте до однородности. Накройте и оставьте в теплом месте на 20 минут.

2. Основа теста

В большой миске смешайте желтки, сахар, ванильный сахар, соль и куркуму. Взбейте венчиком примерно 30 секунд.

3. Замешивание теста

Добавьте опару в желточную смесь, перемешайте. Постепенно введите по частям муку, хорошо вымешивая. Накройте и оставьте в теплом месте на 30 минут.

4. Формирование теста

После подъема добавьте оставшуюся муку, замесите мягкое, немного липкое тесто. Влейте растопленное сливочное масло и хорошо вымешайте.

5. Добавление начинки

Изюм и цукаты промойте, обсушите и перемешайте с небольшим количеством муки. Добавьте в тесто.

6. Подъем теста

Оставьте тесто в теплом месте на 1,5–2 часа, пока оно не увеличится в объеме втрое.

7. Формирование пасок

Формы смажьте маслом. Выложите тесто, заполняя 1/3 формы. Дайте тесту подняться почти до краев формы.

8. Выпекание

Выпекайте при 170°C около 45 минут. При необходимости накройте фольгой.

9. Охлаждение

Готовые паски остудите, периодически переворачивая на бок, после чего достаньте из форм.

