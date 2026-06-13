Зустріч Трампа та Усика наробила галасу. Як її оцінюють в Україні

Український спортсмен також запрошений на День народження голови Білого дому

Зустріч українського боксера Олександра Усика з президентом США Дональдом Трампом викликала чимало обговорень початку політичної кар'єри спортсмена та мети візиту у Вашингтон. "Телеграф" зібрав реакції журналістів та політологів.

Усик починає будувати політичну кар'єру?

Український журналіст Сергій Руденко пише: "Чотири місяці тому Усик в інтерв'ю Бєднякову заявив, що в майбутньому хоче попрацювати на державу, проте не має наміру обіймати посаду нижче президентського рівня. 12 червня 2026-го Усика у Овальному кабінеті прийняв Трамп. Найгірше не те, що про можливий похід Усика в політику нині почали говорити експерти. Найпечальніше те, що сам Усик вже повірив, що може стати президентом України".

Руденко про зустріч Трампа та Усика

Водночас журналіст Андрій Боєчко переконаний, що зустріч Усика з Трампом може стати підґрунтям до потиличної кар'єри боксера. Він має непогані шанси як кандидат в президенти, парламент чи мера столиці.

"Щодо президентства, поки шансів не бачу, але зустріч з Трампом в Вашингтоні — непоганий старт. Трамп відверто не любить Зеленського, і показово увічливо приймає Усика — це вже знак. А раптом сьогодні ще й розповість про цю зустріч і щось там "ляпне"!" — пише Боєчко.

Зустріч Трампа та Усика

На його думку, серед переваг Усика не тільки слава на світовій арені, а й те, що він не пов'язаний з корупційними чи політичними скандалами. Однак є й висловлювання про російську церкву та Крим, які за потреби можуть виправити.

Боєчко про зустріч Трампа та Усика

Волонтерка, громадська діячка Марія Барабаш додала: "Це гарні новини для України і важливий сигнал для всіх українців, бо це найкраще привернення уваги до України та до геноцидної війни Путіна в нашій країні. Трамп дуже любить переможців і особливо переможців зі світовою славою та імʼям".

Барабаш про зустріч Трампа та Усика

Окрім того, екснардеп, колишній радник голови Міністерства внутрішніх справ та письменник Вадим Денисенко вважає, що Усик має шанси піти в політику. Адже його рівень підтримки та довір досить непоганий, що дасть змогу пройти в парламент чи скласти конкуренцію на виборах мера столиці.

"Що б там не говорив Усик, але він почав політичну гру. І вірогідність його появи на майбутніх виборах відносно висока", — каже екснардеп.

Чому зустріч Усика та Трампа не має політичного майбутнього

Український політик і блогер Віталій Чепинога зазначив: "Олександр Усик зустрівся в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом. Я думаю, саме з Усиком Трамп і підписав договір про припинення війни в Ірані та відкриття Ормузької протоки. А Усик просто свій пояс шукав".

Чепинога про зустріч Трампа та Усика

Водночас журналістка Юлія Забеліна переконана, що хоч зустріч боксера та президента позитивна для України, але вона не має політичного підґрунтя чи подальшого розвитку.

"Тут не варто шукати якогось одного лобіста в Україні для цього всього. Візит цей — це приватна ініціатива боксера і його команди. На тлі майже відсутності комунікації на державному рівні між Україною та США (так, ми знову в цій точці, Віткофф і Кушнєр, та робота посольства це інше) ця зустріч хороша історія, щоправда, не всі в українській владі будуть раді", — пише журналістка.

Забеліна про зустріч Трампа та Усика

Член правління Центру конституційного моделювання, громадський діяч Руслан Рохов переконаний, що зустріч Трампа та Усика не є політичною, однак вона точно привернула увагу США до України.

"Зважаючи на попередній досвід і позитивне особисте сприйняття Трампом українського боксера, Олександр став криголамом української народної дипломатії. Ряд людей займались організацією цього візиту, щоб повернути Україну у фокус уваги Білого дому. Минулого вівторка мені повідомили, що саме з такою метою група наших друзів допомагає цій зустрічі відбутись. З фото виглядає, що принаймні з одним українцем Трамп зустрічається із задоволенням. На таке спроможна лише світова слава", — написав діяч.

Рохов про зустріч Трампа та Усика

Які шанси Усика в політиці

Як розповідав "Телеграф" у матеріалі, фактично Усик має непоганий рейтинг. Це ж підтверджував й політолог Петро Олещук.

"Популярність у якійсь іншій сфері — це завжди плюс у політиці, адже це знижує поріг входження. Банально не треба витрачати час на те, щоб пояснити, хто це такий", — казав він.

При цьому у рейтингах Усик виходить на майже перші позиції. Згідно з опитуванням компанії Socis, що було проведено з 12 по 18 березня, Усику довіряють 37,2% українців, більші відсотки тільки у Зеленського та Залужного. А от згідно з дослідженням міжнародної компанії Ipsos, рейтинг довіри до Усика взагалі склав 56%. Більше тільки у Залужного — 63%.

При цьому політолог Ігор Рейтерович каже: "Ця історія буде дуже сильно відрізнятися від історії Зеленського та навіть Кличка через те, що значна частина громадян уже зрозуміла, що собою являє така історія. Ті ж військові матимуть набагато більше шансів через те, що вони захищали країну та мають управлінські здібності. А от щодо Усика є питання".

Раніше "Телеграф" розповідав, хто за комплекцією тіла більший: Трамп чи Усик.