79-річний Трамп розкрив найінтимніший подарунок від Меланії

Перша леді не привітала чоловіка публічно, але зробила це наодинці

Президент США Дональд Трамп поділився подробицями подарунка, який отримав від дружини Меланії на один зі своїх днів народження під час першого президентського терміну.

За словами американського лідера, найприємнішим презентом для нього стала "безліч теплих поцілунків" від першої леді.

Як передає irishstar, під час інтерв’ю телеканалу Fox News журналіст Стів Дусі поцікавився у Трампа, які подарунки він отримав на день народження 2018 року, коли йому виповнилося 72 роки. У відповідь президент заявив, що отримав "багато теплих поцілунків". Коли ведучий уточнив, від кого саме, Трамп відповів: "Від моєї прекрасної дружини".

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Примітно, що ці слова пролунали на тлі чуток про напруженість у стосунках подружжя. У той рік Меланія Трамп публічно не привітала чоловіка з днем народження, а також кілька тижнів не з’являлася на публіці, що викликало активне обговорення в американських ЗМІ.

Варто зазначити, що у суботу, 14 червня, президенту США виповниться 80 років. Багато американців турбуються про психічний стан Трампа, а нещодавно авторитетний лікар Він Гупта заявив, що поведінка лідера Білого дому є "ненормальною".