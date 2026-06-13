Прогноз на телефоні бреше? Чому застосунки часто показують "неіснуючу" погоду

Метеоролог пояснила, що не так з застосунками

Досить часто фактична погода не збігається з прогнозами в застосунках на смартфонах. Однак на це є вагома причина, яка не залежить від синоптиків.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова. За її словами, слід розуміти, що застосунки та більшість порталів показують середні прогностичні значення.

"У телефоні у вас не прогноз живого синоптика. Це автоматичний збір даних за глобальними американськими або європейськими моделями. Вони беруть сітку, наприклад, 50 на 50 кілометрів і видають середнє значення", — каже Мартазінова.

Кліматологиня пояснює, що зараз атмосфера стала дуже дрібномасштабною. Тому в одному кінці міста йде злива, а в іншому — сонце світить. При цьому модель, яка у застосунках робить прогнози, цього не бачить, вона не встигає за цими процесами.

"Тому програми у телефонах — це просто комерційний продукт, який дає приблизну картинку, але точним прогнозом це назвати не можна", — резюмує Мартазінова.

Нагадаємо, що кліматичні явища Ель-Ніньйо і Ла-Нінья, які формуються в Тихому океані, активно впливають на температуру повітря в низці регіонів світу. Попри обговорення можливого впливу на погоду у Східній Європі, включаючи Київ, Карпати та Одесу, у червні, липні та серпні цей кліматичний феномен ніяк не торкнеться нашої країни.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що метеоролог розкрила секрет перемоги над зливами у Чорнобилі. Катастрофа могла бути масштабнішою.