Мостопад продовжується. Окупанти в Криму жаліються на нові атаки

Рух на деякі напрямки ускладнено

У ніч на 13 червня на Херсонщині було вчергове атаковано мости у напрямку Чонгару. Наразі рух до Криму та Джанкою перекрито.

Про це повідомив так званий "губернатор Херсонської області", призначений окупантами, Володимир Сальдо. За його словами, силам ППО нібито вдалось вночі збити 25 ударних БПЛА.

"Противник зробив нову спробу атакувати мости у напрямку Чонгара. Рух у бік АПП "Джанкою" зараз перекритий", — йдеться у повідомленні.

Чонгарський міст після атаки

Армянськ та Чонгар на карті

Також Сальдо каже, що було зафіксовано удари по мосту, який з'єднує Генічеськ із Арабатською стрілою. Рух транспорту наразі ускладнено. Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко додав, що в Чонгарі під час атаки на 13 червня було атаковано залізничний міст, а в Генічеську — міст Генічеськ-Стрілкове.

Геніченськ та Стрілкове на карті

Зауважимо, ці удари по мостах окупантів не перші в червні 2026. Адже лише за кілька днів було атаковано чимало важливих переправ. При цьому ЗСУ офіційно не підтверджували операції з мостами окупантів.

Які мости атакували в червні:

Чонгарський міст — зазнав ударів 7 та 9 червня. Було зафіксовано значні пошкодження мостового полотна та тимчасово перекрито рух. Також є дані про атаку 13 червня.

Чонгарський міст на карті

Мости через Північно-Кримський канал у районах Преображенка та Мирне. Їх атакували у ніч на 11 червня.

Автомобільний міст на напрямку Перекоп-Армянськ теж атакували 11 червня.

Міст у районі Ставки окупанти включили у список об'єктів, пошкодженої інфраструктури.

Мости біля Армянська та на виїзд до північного Криму атакували в ніч на 11 червня.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому для росіян важливий Чонгарський міст та що він сполучає.