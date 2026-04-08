Більше не купуйте в магазині: домашня буженина в рукаві вийде вдесятеро смачнішою, якщо додати ці спеції (відео)

Дізнайтесь, як правильно запекти буженину за рецептом шеф-кухаря

Буженина — це запечений у духовці великий шматок свинини, щедро приправлений ароматними спеціями та травами. Правильно приготоване м’ясо виходить соковитим, ніжним і легко може стати головною стравою як святкового, так і щоденного столу. До речі, раніше ми розповідали, як приготувати апетитну рульку, яка також чудово підходить для особливих подій. Тепер ділимось ще одним вдалим рецептом.

Як приготувати буженину швидко, щоб не зіпсувати м'ясо та отримати смачну закуску, у своєму відео розповів відомий шеф-кухар Володимир Ярославський. Це м’ясо виходить ароматним, соковитим і неодмінно сподобається всій родині.

Як запекти буженину

Інгредієнти:

1,5 кг свинячого ошийка

Для розсолу:

1,5 л води

70 г солі

Для начинки та маринаду:

1 велика морква

1 корінь пастернаку

1 головка часнику

40–50 г гострої гірчиці

40–50 г зернової гірчиці

10 г копченої паприки

чорний та духмяний перець — за смаком

20 г олії

15 г соєвого соусу (за бажанням)

Спосіб приготування:

М’ясо зачистіть за потреби. У холодній воді розчиніть сіль, занурте свинину в розсіл і залиште в холодильнику на 6–8 годин. Дістаньте м’ясо з розсолу та добре обсушіть паперовими рушниками. Моркву та пастернак наріжте довгими брусочками. Зубчики часнику розріжте на 2–3 частини. За допомогою ножа або шпигувальної голки нашпигуйте м’ясо овочами та часником. Натріть м’ясо гострою та зерновою гірчицею, додайте паприку, перець, олію та за бажанням соєвий соус. Залиште маринуватися на 2 години (або довше в холодильнику). Перекладіть м’ясо в рукав для запікання, додайте поруч залишки овочів. Нещільно закрийте рукав і поставте у розігріту духовку. Запікайте 1 годину при 170°C, потім ще 30–40 хвилин при 125°C. Розріжте рукав, полийте м’ясо соком, що утворився, і збільшіть температуру до 200–210°C. Запікайте до рум’яної скоринки, періодично поливаючи м’ясо соком.

Готову буженину можна подавати як гарячою, так і холодною. Вона чудово смакує з гірчицею, хріном і чорним хлібом.