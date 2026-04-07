Рибалки збентежені. У Дніпрі з’явилася "забута" риба (фото)

Цей вид риб частіше зустрічається у чистій, а також досить насиченій киснем воді

В акваторії Дніпра виловили йоржа — невелику прісноводну рибу із сімейства окуневих. Українці кажуть, що давно не бачили таких екземплярів на рибалці та пов’язують їхню появу з покращенням якості води в річці.

Відповідне фото було опубліковано у соціальній мережі Threads. Автор посту поділився кадром свого улову, а в коментарях розповіли про особливості цієї риби.

Звичайний йорж живе у Дніпрі та його притоках. Відрізняється від інших тим, що у нього передній (колючий) і задній спинні плавці злиті в один, на голові є великі і помітні порожнини чутливих органів бічної лінії, щетинковидні зуби на щелепах. У роді відомі чотири види: йорж звичайний, йорж дунайський, йорж смугастий і носар (або бірючок).

Йорж у Дніпрі. Фото: Threads

У коментарях під постом користувачі діляться своїми фото улову йоржа і розповідають про цю рибу:

"Не дуже корисна рибка. Вбиває мальків, маленьких рачків та ікру"

"Колись взимку ловили їх і сушили"

"Йорж. Колись у Ворсклі їх було багато. Десь до 1988 року"

Йорж

Найпоширеніший — звичайний йорж — не є рідкістю і широко зустрічається у водоймах Європи. У другій половині двадцятого століття йорж з’явився у кількох водоймах Європи поза свого природного ареалу — озері Лох-Ломонд в Шотландії, в озерах Італії, озері Мідеван (Норвегія), в Камарзі (дельта Рони, середземноморське узбережжя Франції).

Вважається, що поширенню сприяло побудова каналів та широке використання йоржа як наживки у спортивному лові щуки.

Йорж харчується донними безхребетними (личинки комах, хробаки, дрібні рачки). Може поїдати ікру та мальків інших риб. Проте спеціально на них не полює.

Йорж. Фото: Вікіпедія

Йорж — дуже невибагливий, зазвичай зграйний вигляд, і він дуже добре почувається в широкому спектрі умов довкілля. Його можна знайти як у прісних, так і в солонуватих водоймах, у системах озерного та проточного типу, на рівні моря та у гірських водоймах.

Незважаючи на такий широкий спектр прийнятних умов, можна виділити основні риси місць проживання цього виду. Для йоржа ідеальні тихі водоймища з м’яким дном, не вкритим рослинністю. М’якодонні ділянки більш привабливі для йоржа, оскільки переважна більшість об’єктів його харчування водиться саме в таких місцях, а також тому, що такі ділянки зазвичай знаходяться у відносно глибоких і затінених частинах водоймища — оскільки всі види роду йорж мають фізіологічні адаптації до життя в умовах малої кількості світла.

Нагадаємо, раніше " Телеграф" писало про те, що на Рівненщині рибалки зловили здоровенну рибу, вага якої може досягати 10 кілограмів.