Касир в "АТБ" не має права цього робити: як при оплаті товару не залишитися в дурнях

За неправильне здавання можна звернутися до адміністрації магазину

Відсутність дрібних грошей для здачі у касира "АТБ" не є проблемою покупця. Якщо автоматична система сама не округлила нерівну суму, то співробітник магазину не має права робити це самостійно.

Це у коментарі "Телеграфу" пояснив співробітник підтримки "АТБ". За його словами, касир не може округлити суму чека на користь магазину (наприклад, замість 50 копійок здачі їх списати), якщо у нього немає дрібних у касі.

Подібні розрахунки зазвичай округляє сама каса, проте, якщо в чеку вказано фінальну суму з копійками, то продавець зобов’язаний видати здачу.

"Сума округлюється автоматично, але якщо вказано, що там має бути ще 50 коп. касир самостійно їх округлити до цілого числа на користь магазину не може . Якщо вам неправильно видали здачу, рекомендуємо звернутися до адміністрації магазину", — зазначив співробітник підтримки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в чому відмінності між "синіми" та "чорними" "АТБ". Хоча на перший погляд здається, що різниця лише в кольорі фасаду, насправді між ними є кілька основних особливостей.