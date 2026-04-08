"Такі великі існують?" Українець спіймав рибу, яка може зникнути з водойм (фото, відео)

Українець впіймав величезного жереха. Ця риба належить до видів, які зникають в Україні.

Своїм уловом українець похизувався у групі fish_hunt у соцмережі Threads. Він не уточнив, де було спіймано рибу, зазначив лише, що рибалив на спінінг.

В коментарях дивуються, що в Україні існують такі великі екземпляри. "Мій шок в шоці, що такі великі риби взагалі існують в Україні", — пише одна з коментаторок.

Чому жерех може зникнути в Україні

Як розповіла "Телеграфу" іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь, через зміни клімату та порушення гідрологічного режиму зникають звичні для України представники водного світу, серед них і жерех.

Найбільше страждають види, які потребують швидкої течії та високого вмісту кисню у воді. У рівнинній частині України найгірша ситуація з рибами-реофілами — видами, які живуть тільки у водах з швидкою течією. Саме до них належить жерех, а також ялець та підуст.

Риби-реофіли потребують швидкої течії, з одного боку, і високого вмісту розчиненого у воді кисню, з іншого. Хоча популяції деяких з них ще у більш-менш нормальному стані, наприклад, головня, — пояснила Юлія Куцоконь

Жерех (білизна звичайна, Aspius aspius) це швидкий та сильний хижак із родини коропових (Cyprinidae). Він живе у прісних водоймах Європи. Має сріблясте тіло довжиною до 120 см. Може сягати ваги до 12 кг. Це обережна риба, що полює на поверхні, оглушуючи здобич ударами хвоста.

