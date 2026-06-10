Похолодання до +7, град та дощі: коли в Україні погіршиться погода

Нічна температура може опускатися лише до +7 градусів

Найближчими днями в Україну прийде негода. Літня спека разом із сонцем зміняться похолоданням, дощами, грозами та градом. Температура повітря може впасти навіть до 7 градусів.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, нестійка погода очікується вже у другій декаді червня.

В Україну часто приходитимуть західні та північно-західні повітряні маси, через що погода стане мінливішою. Окрім того, очікується підвищена кількість опадів. Дощі час від часу супроводжуватимуться грозами та шквалистим посиленням вітру. А в деяких регіонах вдень може бути град.

У період із 11 по 13 червня пройдуть короткочасні дощі різної інтенсивності. Вдень місцями опади супроводжуватимуться грозою, випаданням граду та поривчастим вітром. Температура повітря у зазначені дні помітно знижуватиметься, починаючи із західних регіонів України:

у нічний час очікується +12…+18 °С,

днем +22...+27 °С,

у східних та південних областях днем повітря прогріється до +28…+33 °С.

Прогноз погоди в Україні 11-13 червня. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

З 14 по 17 червня буде вітряно та з періодичними дощами. Найнижчі показники температури прогнозуються у західних та північних областях:

у нічний час очікується +7…+12 °С,

днем максимальні значення виявляться в межах +18…+23 °С.

На решті України нічна температура коливатиметься в діапазоні +10…+15 °С, а денна близько +21…+26 °С.

Прогноз погоди в Україні 14-17 червня. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Наприкінці другої декади місяця, 18 – 20 червня, у південних та південно-західних областях температура повітря почне підвищуватися. У північних регіонах ще спостерігатимуться прохолодні ночі. Також у цей період подекуди пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вітер збережеться переважно західного напрямку, при грозах поривчастий. Нічна температура очікується в межах +12...+17 °С, денна близько +23...+28 °С, на крайньому півдні та південному сході до +31 °С.

Прогноз погоди в Україні 18-20 червня. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нижче буде представлено мапу, на якій показано розподіл аномалій кількості опадів на період з 9 по 16 червня включно. Зеленим кольором виділені регіони з перевищенням норми (в мм), жовтим та коричневим – нижче за неї.

Погодна картка

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на яку погоду чекати в Україні восени.