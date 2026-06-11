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Номер на "Київстар" скоро не вдасться поповнити двома способами: що змінюється

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Мобільний зв'язок Новина оновлена 11 червня 2026, 08:47
Мобільний зв'язок. Фото Колаж "Телеграфу"

Залишиться кілька альтернатив

Оператор мобільного зв'язку "Київстар" з липня змінює правила поповнення рахунку. Так, зникнуть два застарілі варіанти.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Зазначається, що відповідне рішення ухвалили через неактуальність деяких способів поповнення.

Відомо, що з 1 липня зникне можливість поповнювати за допомогою послуги "Мобільний Платіж":

  • або через комбінацію *134#;
  • або через голосове меню за номером 899.

"Абоненти обирають для поповнення доступні сучасні цифрові сервіси", — кажуть у "Київстарі", аргументуючи зміни.

Які способи поповнення прибирає Київстар
Повідомлення Київстару

Які способи поповнення залишаться

З липня поповнити рахунок без комісії можна буде:

  • у застосунку "Мій Київстар";
  • за допомогою інших доступних платіжних сервісів та банківських застосунків – Приват24, monobank, Ощадбанк тощо.
Київстар змінює правила поповнення рахунків
Київстар змінює правила поповнення рахунків

Зауважимо, що ''Київстар" пропонує кілька тарифів, ціна на які залежить від обсягу наданих послуг – кількості гігабайтів мобільного інтернету та хвилин на інші мережі й за кордон. Також за переходу від інших операторів перші місяці (у деяких випадках – 1 рік), як правило, ціна при поповненні нижча за стандартну.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з середини червня "Київстар" планує вимкнути 3G в кількох регіонах.

Теги:
#Тариф #Київстар #Оплата #Рахунок