Волога, м'яка та довго не черствіє: рецепт паски за грузинським рецептом (відео)

Такий варіант випічки вам неодмінно сподобається

Паски бувають різними: класичні здобні, на заквасці, шоколадні, з прянощами, а інколи навіть із несподіваним сюрпризом усередині у вигляді крему чи начинок. Але сьогодні ми пропонуємо варіант, натхненний грузинськими традиціями випічки, де особливу увагу приділяють вологості тіста, насиченому вершковому смаку та довгій свіжості виробу. Важливо обирати якісні інгредієнти: борошно з високим вмістом білка для хорошої структури, свіжі дріжджі для стабільного підйому та натуральне вершкове масло або його якісний замінник, адже саме жири формують м’якість і ніжність текстури. Частою помилкою є надлишок борошна під час замісу — це робить паску щільною, тому краще орієнтуватися на консистенцію тіста, а не на його "ідеальну" сухість. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".

Як приготувати паску по-грузинськи

Інгредієнти:

Для опари:

молоко — 250 мл;

цукор — 50 г;

дріжджі сухі — 11 г;

борошно — 200 г;

Для тіста:

цукор — 250 г;

сметана — 125 мл;

жовтки — 3 шт;

яйця — 2 шт;

масло вершкове — 125 г;

олія — 100 мл;

цедра апельсина або лимона — 1 шт;

куркума — 0,5 ч. л;

коньяк або горілка — 2,5 ст. л;

сіль — дрібка;

борошно з високим вмістом білка — 650 г;

цукати або родзинки — 180 г;

Спосіб приготування:

Приготувати опару, змішавши дріжджі, цукор, тепле молоко та борошно до однорідності, накрити і залишити в теплому місці на 45 хвилин до активного підйому. Приготувати тісто, поєднавши яйця, жовтки, цукор, сметану, сіль, цедру та алкоголь, після чого ввести олію, розтоплене та охолоджене вершкове масло, опару і куркуму, поступово додати борошно та замісити м’яке еластичне тісто. Замісити тісто, ретельно вимішуючи його на змащеній олією поверхні до гладкості, після чого перекласти в миску, накрити та залишити на 2 години для подвоєння об’єму. Підготувати сухофрукти, запаривши їх, обсушивши та обкачавши в борошні, після чого вмішати в тісто до рівномірного розподілу. Розділити тісто на 4 частини, викласти у форми діаметром близько 13 см та залишити до збільшення об’єму. Випікати у розігрітій духовці при 170°C приблизно 1 годину до готовності, після чого охолодити.

Як і з чим подавати

Паску подавати повністю охолодженою, нарізаючи акуратними скибками, щоб зберегти її ніжну структуру. Зверху можна посипати цукровою пудрою або прикрасити білковою глазур’ю та цедрою цитрусових для свіжого аромату. Вона добре поєднується з вершковим маслом, ягідними джемами або легкими крем-сирами, а також пасує до чаю, кави чи теплого молока. Для святкової подачі можна доповнити столовими ягодами, горіхами або легкими десертними соусами на основі карамелі чи ванілі.

Ця паска відрізняється особливою вологістю та м’якістю завдяки поєднанню жирів і правильному вимішуванню тіста. Дотримання технології дозволяє отримати випічку, яка довго залишається свіжою, не кришиться та зберігає насичений смак навіть на наступний день.