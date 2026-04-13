Душі та ванни массово викидають в Європі й США. Як там тепер миються і чи вийде так в Україні

У Європі та США почали активно позбуватись душових кабін та ван, їх замінюють на нові душові капсули. Їхня перевага не тільки в додаткових функціях, а й в економії води та світла.

"Телеграф" розповість про душові капсули та скільки вони коштують в Україні. Зауважимо, що йдеться саме про спеціальні бокси, а не про кабіни, які бувають кількох типів.

Душова капсула — це герметична душова кабіна, яка поєднує функціональність та комфорт, забезпечуючи повноцінний міні-SPA простір. Тут не тільки вода, а й різні типи освітлення, пар та аромати. Саме вони сприяють розслабленню та заспокоєнню нервової системи.

Душова капсула

Чим відрізняються капсули від душу

Їхня головна відмінність — це не тільки контроль води, її потоку та температури, а й мікроклімату. Адже капсула створює закритий простір, де можна використовувати пар та ароматерапію. Сучасні душові бокси можуть:

регулювати температуру і вологість;

створювати ефект сауни або прохолодного душу;

подавати пар для розслаблення м’язів.

Вони також мають різні режими подачі води від "тропічного дощу" до гідромасажу спини та ніг. Деякі моделі оснащенні девайсами для ароматерапії та хромотерапії (зміни кольору).

Душова кабіна

Виходячи з цього можна зрозуміти, що ці душові бокси дають змогу іноземцям розслаблятися просто в себе вдома. Тобто після важкого робочого дня достатньо кілька хвилин провести в капсулі, аби відновити настрій та скинути напругу. Окрім того, сучасні моделі мають систему економії води та світла, що сприяє зменшенню витрат.

Скільки в Україні коштує душова кабіна

Середня ціна душового боксу складає десь 35-40 тисяч грн, але це без врахування доставки та монтажу. Зауважимо, що встановити таку капсулу власноруч досить важко, адже треба правильно під'єднати подачу води та електроенергії.

Також є моделі, які під'єднуються до системи "Розумний дім" та їх можна контролювати зі смартфона. Тобто за кілька хвилин до повернення додому є можливість запустити роботу капсули, аби вона підготувалась до процедури. До слова, функціональність душового боксу залежить від моделі.

