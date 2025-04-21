Особливий понеділок після Великодня 2025: що можна і не треба робити цього дня

Дізнайтесь, що суворо заборонено робити сьогодні у Поливаний понеділок

У перший день після Великодня 2025 у народі традиційно святкують Поливаний понеділок. Цей день також відомий як Обливний, Мокрий або Водяний понеділок — завдяки незвичайному звичаю обливання водою, що практикується не лише в Україні, а й у Польщі, Угорщині, Чехії та Словаччині.

Поливаний понеділок — одне з найулюбленіших свят у християн. Як випливає із назви, головна традиція цього дня — обливання оточуючих водою. Вважається, що така символічна "водна лазня" приносить удачу та достаток.

Особлива увага в цей день діставалася дівчатам — їх обливали водою в надії, як вірили, подарувати їм красу та міцне здоров’я. Юнаки обирали тих, хто їм особливо подобався, а в подяку отримували від дівчат крашанки.

У Поливаний понеділок заведено відвідувати родичів та друзів, пригощати їх освяченими у церкві великодніми солодощами. Люди вітають одне одного словами: "Христос Воскрес!" і отримують у відповідь: "Воістину Воскрес!"

Народні прикмети 21 квітня

День видався сонячним та ясним — таким буде й літо.

Зранку зарядив дощ — літо буде дощовим.

Птахи повернулися із теплих країн, але не співають — будуть морози.

Що не можна робити 21 квітня

Сердитися і сваритися. Як і в усі великодні дні, вважається, що сварки можуть принести лихо.

Фото: freepik

Займатися важкою роботою . Великодній тиждень — це світла седмиця, і перші його дні особливо присвячені відпочинку, молитві, спілкуванню з близькими.

. Великодній тиждень — це світла седмиця, і перші його дні особливо присвячені відпочинку, молитві, спілкуванню з близькими. Напиватися доп’яна і об’їдатися — у всьому потрібна міра, навіть після суворого Великого посту.

Свята та події 21 квітня

Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності

Всесвітній день кроншнепу (World Curlew Day)

Міжнародний день пряника

День народження королеви Єлизавети II у Британії

У кого іменини 21 квітня

Сьогодні відзначають свої іменини Федір та Максим.

Нагадаємо, що у середині весни відзначається безліч державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на квітень 2025 року.