Особливий понеділок після Великодня 2025: що можна і не треба робити цього дня
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Дізнайтесь, що суворо заборонено робити сьогодні у Поливаний понеділок
У перший день після Великодня 2025 у народі традиційно святкують Поливаний понеділок. Цей день також відомий як Обливний, Мокрий або Водяний понеділок — завдяки незвичайному звичаю обливання водою, що практикується не лише в Україні, а й у Польщі, Угорщині, Чехії та Словаччині.
Поливаний понеділок — одне з найулюбленіших свят у християн. Як випливає із назви, головна традиція цього дня — обливання оточуючих водою. Вважається, що така символічна "водна лазня" приносить удачу та достаток.
Особлива увага в цей день діставалася дівчатам — їх обливали водою в надії, як вірили, подарувати їм красу та міцне здоров’я. Юнаки обирали тих, хто їм особливо подобався, а в подяку отримували від дівчат крашанки.
У Поливаний понеділок заведено відвідувати родичів та друзів, пригощати їх освяченими у церкві великодніми солодощами. Люди вітають одне одного словами: "Христос Воскрес!" і отримують у відповідь: "Воістину Воскрес!"
Народні прикмети 21 квітня
- День видався сонячним та ясним — таким буде й літо.
- Зранку зарядив дощ — літо буде дощовим.
- Птахи повернулися із теплих країн, але не співають — будуть морози.
Що не можна робити 21 квітня
- Сердитися і сваритися. Як і в усі великодні дні, вважається, що сварки можуть принести лихо.
- Займатися важкою роботою. Великодній тиждень — це світла седмиця, і перші його дні особливо присвячені відпочинку, молитві, спілкуванню з близькими.
- Напиватися доп’яна і об’їдатися — у всьому потрібна міра, навіть після суворого Великого посту.
Свята та події 21 квітня
- Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності
- Всесвітній день кроншнепу (World Curlew Day)
- Міжнародний день пряника
- День народження королеви Єлизавети II у Британії
У кого іменини 21 квітня
Сьогодні відзначають свої іменини Федір та Максим.
Нагадаємо, що у середині весни відзначається безліч державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на квітень 2025 року.