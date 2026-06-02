Секрет ідеально хрусткої картоплі: що британські кухарі додають у воду

За словами британських кулінарів, справа не в олії

Багато господинь вважають, що секрет хрусткої запеченої картоплі полягає лише у температурі духовки або кількості олії. Проте західні кулінарні експерти вже давно використовують інший трюк — додають у воду під час варіння копійчаний засіб, який є на кожній кухні.

Цим простим лайфхаком поділилися на shungrill.com. Суть лайфхаку проста — перед запіканням картоплю потрібно проварити 5-10 хвилин у підсоленій воді, додавши приблизно половину чайної ложки соди.

Так поверхня картоплі починає швидше руйнуватися та вкривається тонким шаром крохмалю. Саме він під час запікання перетворюється на золотисту хрустку скоринку.

Після варіння кухарі радять злити воду та трохи струсити картоплю в каструлі. Через це краї стають нерівними, а площа для утворення скоринки збільшується. Потім картоплю потрібно змастити олією та відправити в добре розігріту духовку.

Експерти пояснюють, що сода не лише допомагає зробити скоринку більш хрусткою, а й трохи пришвидшує процес приготування, оскільки сприяє швидшому розщепленню крохмалю на поверхні овоча. Цей метод особливо популярний у Великій Британії, де запечена картопля є традиційною частиною недільного обіду.

