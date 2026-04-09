Можуть пограбувати чи доведеться ламати: чого не можна робити із дверним замком

Для захисту квартири експерти радять використовувати якісні замки, сигналізацію, камери спостереження та датчики руху

Багато хто залишає ключ у замку вхідних дверей із внутрішньої сторони на ніч, щоб додатково убезпечити своє житло від злому. Однак цей лайфхак не тільки не допоможе, а ще й може створити нові ризики.

За задумом, ключ у дверях повинен створити додаткову перешкоду для злодіїв і не дати можливість відкрити замок відмичкою. Але насправді сучасні методи злому дозволяють зловмисникам оминати подібні бар'єри, пише Blikk.

Більше того, в деяких замках наявність ключа всередині навіть полегшує доступ — наприклад, при використанні спеціальних інструментів або технік маніпуляції циліндром. Також існує техніка "бампінгу" — вона передбачає використання спеціального ключа та різкого руху, який тимчасово вирівнює механізм замку.

Крім абсолютної марності цього лайфхака, як від злому квартири, він ще несе й небезпеку. Якщо в екстрених ситуаціях потрібно терміново залишити квартиру — при пожежі або витік газу — ключ з внутрішньої сторони може утруднити відкриття дверей і затримати допомогу.

Або такий спосіб спрацює проти самого господаря квартири, якщо двері зачиняться, коли той буде зовні. Тоді, що ключ зробить те, що й повинен – заблокує замок у закритому положенні. У такому разі доведеться звертатися до майстрів, а це додаткові витрати та час.

Ключ у замку вхідних дверей. Фото: Freepik

Експерти радять використовувати більш ефективні способи: якісні замки, сигналізація, камери спостереження та датчики руху. Також рекомендується зберігати запасний ключ у надійному місці.

