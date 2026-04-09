Можуть пограбувати чи доведеться ламати: чого не можна робити із дверним замком

Анастасія Мокрик
Автор
Лайфхак із дверним замком
Лайфхак із дверним замком. Фото Колаж "Телеграфу"

Для захисту квартири експерти радять використовувати якісні замки, сигналізацію, камери спостереження та датчики руху

Багато хто залишає ключ у замку вхідних дверей із внутрішньої сторони на ніч, щоб додатково убезпечити своє житло від злому. Однак цей лайфхак не тільки не допоможе, а ще й може створити нові ризики.

За задумом, ключ у дверях повинен створити додаткову перешкоду для злодіїв і не дати можливість відкрити замок відмичкою. Але насправді сучасні методи злому дозволяють зловмисникам оминати подібні бар'єри, пише Blikk.

Більше того, в деяких замках наявність ключа всередині навіть полегшує доступ — наприклад, при використанні спеціальних інструментів або технік маніпуляції циліндром. Також існує техніка "бампінгу" — вона передбачає використання спеціального ключа та різкого руху, який тимчасово вирівнює механізм замку.

Крім абсолютної марності цього лайфхака, як від злому квартири, він ще несе й небезпеку. Якщо в екстрених ситуаціях потрібно терміново залишити квартиру — при пожежі або витік газу — ключ з внутрішньої сторони може утруднити відкриття дверей і затримати допомогу.

Або такий спосіб спрацює проти самого господаря квартири, якщо двері зачиняться, коли той буде зовні. Тоді, що ключ зробить те, що й повинен – заблокує замок у закритому положенні. У такому разі доведеться звертатися до майстрів, а це додаткові витрати та час.

Ключ у замку вхідних дверей
Ключ у замку вхідних дверей. Фото: Freepik

Експерти радять використовувати більш ефективні способи: якісні замки, сигналізація, камери спостереження та датчики руху. Також рекомендується зберігати запасний ключ у надійному місці.

