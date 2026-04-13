Души и ванны массово выбрасываются в Европе и США. Как там теперь моются и получится ли так в Украине

Это позволяет экономить воду и свет

В Европе и США начали активно избавляться от душевых кабин и ван, их заменяют новыми душевыми капсулами. Их преимущество не только в дополнительных функциях, но и экономии воды и света.

"Телеграф" расскажет о душевых капсулах и сколько они стоят в Украине. Заметим, что речь идет именно о специальных боксах, а не о кабинах, которые бывают нескольких типов.

Душевая капсула – это герметична душевая кабина, которая сочетает функциональность и комфорт, обеспечивая полноценное мини-SPA пространство. Здесь не только вода, но и разные типы освещения, пар и ароматы. Именно они способствуют расслаблению и успокоению нервной системы.

Душевая капсула

Чем отличаются капсулы от душа

Их главное отличие – это не только контроль воды, ее потока и температуры, но и микроклимата. Ведь капсула создает закрытое пространство, где можно использовать пар и ароматерапию. Современные душевые боксы могут:

регулировать температуру и влажность;

создавать эффект сауны или прохладного душа;

подавать пар для расслабления мышц.

Они также имеют разные режимы подачи воды от "тропического дождя" до гидромассажа спины и ног. Некоторые модели оснащены аксессуарами для ароматерапии и хромотерапии (изменения цвета).

Душевая кабина

Исходя из этого можно понять, что эти душевые боксы позволяют иностранцам расслабляться прямо у себя дома. То есть, после тяжелого рабочего дня достаточно несколько минут провести в капсуле, чтобы восстановить настроение и сбросить напряжение. Кроме того, современные модели обладают системой экономии воды и света, что способствует уменьшению расходов.

Сколько в Украине стоит душевая кабина?

Средняя цена душевого бокса составляет 35-40 тысяч грн, но это без учета доставки и монтажа. Заметим, что установить такую капсулу вручную довольно трудно, ведь нужно правильно подключить подачу воды и электроэнергии.

Сколько в Украине стоит душевая капсула

Также есть модели, которые подключаются к системе "Умный дом" и их можно контролировать со смартфона. То есть, за несколько минут до возвращения домой есть возможность запустить работу капсулы, чтобы она подготовилась к процедуре. К слову, функциональность душевого бокса зависит от модели.

