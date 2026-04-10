Яку зарплату треба мати, щоб вважатися багатим в Україні: цифра вас здивує

Наші сіввітчизники не дуже вірять, що великі гроші можна заробити чесно

Українці відповіли, людина з яким доходом в їхньому розумінні є заможною. Йдеться про дохід у сотні тисяч гривень на місяць.

Людей з якими заробітками українці вважають багатими

Згідно з опитуваннями ГО "Загорій Фаундейшен" та Центру "СОЦИС", пише Work.ua, "жити заможно" для опитаних означає високий рівень споживання, фінансову свободу і можливість регулярно допомагати значними сумами. Рівень доходу має бути понад 400 тисяч гривень на місяць на одну людину.

Що таке багатство в розумінні українців

Автори дослідження також запитали в українців, які перші асоціації у них викликає слово "багатство". Більшість опитаних зазначили, що йдеться про можливості та якість життя — гроші розширюють можливості для вибору і знімають обмеження. Крім того, великі гроші дають вплив і таку позицію в суспільстві, що дає людині можливість іноді виходити за межі правил або формувати їх.

Чи вірять українці, що багатство можна заробити чесним шляхом

Значна частина опитаних пов'язує багатство з несправедливістю, зокрема з корупцією. Багато українців має чіткі асоціації: великі статки — це щось сумнівне або пов’язане з "нечесною грою".

Крім того, більшість наших співвітчизників не вірять, що успіху можна досягти лише своїми силами: 54% обрали "скоріше ні" або "ні, це неможливо". Натомість 40% опитаних допускають таку можливість, але частіше обирали відповідь "скоріше так", ніж "так, повністю".

Середня зарплата в Україні

За даними сайту Мінфін, середня місячна зарплата (макроекономічний показник, що обчислюється як середнє арифметичне значення заробітних плат) в Україні станом на січень 2026 року була 27 975 гривень. Найнижчим цей показник у Чернівецькій області (19 984 гривень). Найбільша середня заробітна плата у Києві — 43 865 гривень.

Середня заробітна плата в Україні по регіонах

Середня зарплата в Україні у 2026 році

