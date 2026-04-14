Черг на "Укрпошті" стане менше: є одразу дві причини

У відділеннях "Укрпошти" зовсім скоро поменшає черг, і на це є щонайменше дві причини. Одна з них — запуск роботи поштоматів.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський. За його словами, в Києві заплановано відкриття 70 поштоматів.

Тобто чималий об'єм посилок можна перенаправити в ці поштомати і не стояти велику чергу. Зробити це можна у застосунку "Укрпошта 2.0". До слова, це друга причина зниження навантаження на відділення.

Перенаправлення посилки в поштомат безкоштовне, але якщо вона не надійшла до відділення. Це стосується також замовлень з AliExpress чи Temu. У додатку також можна:

переадресувати посилку у поштомат або в інше відділення;

продовжити терміни зберігання;

змінити отримувача.

"Якщо посилка вже чекає Вас у відділенні, а Вам потрібне інше відділення чи поштомат, Ви також зможете перенаправити свою посилку за звичайним тарифом", — йдеться у повідомленні.

Зберігання у поштоматі до 7 днів безкоштовне, далі посилку спрямують у найближче відділення. В "Укрпошті" додали, що перші пару тижнів для доставки в поштомат доступні передплачені посилки, а за кілька тижнів буде запущено оплату в додатку. Окрім того, має з'явитись 30 поштоматів в Одесі.

До кінця року "Укрпошта" планує запустити до тисячі поштоматів по всій Україні. Наразі застосунок вже працює, але деякі функції запустять найближчим часом.

