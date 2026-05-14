Зірка Києва? Чому компанію назвали "Київстар" і що стоїть за цією ідеєю

Бренд почав працювати у 90-х роках

Назва Kyivstar має конкретне походження, пов’язане з періодом становлення мобільного зв’язку в Україні, і з часом стала одним із найвідоміших брендів у країні.

"Телеграф" написав, коли компанія отримала нову назву та як виникла ідея її сучасного бренду. Зауважимо, що Kyivstar — одна з найбільших телекомунікаційних компаній України, яка надає послуги мобільного та фіксованого зв'язку, а також інтернету.

Історія назви — що вона означає

Історія бренду почалася у 1994 році, коли Україна лише формувала власний ринок зв’язку після здобуття незалежності. Підприємець Ігор Литовченко побачив попит на мобільний зв’язок, якого тоді фактично не існувало, і заснував компанію під назвою "Bridge" — символічно як "міст" для спілкування між людьми.

Згодом компанія пройшла ребрендинг і отримала назву "Київстар". Ідея полягала в тому, щоб поєднати Київ як столицю України та "зірку" як символ орієнтира і розвитку, тобто "зірка над Києвом".

Назва "Київстар" - чому так назвали

Як змінювався логотип

Протягом років змінювався і візуальний стиль бренду: від простої зірки в логотипі до сучасного синього оформлення. У 2015 році компанія провела черговий ребрендинг і представила нову концепцію зі слоганом "Просто. Інноваційно. Краще".

