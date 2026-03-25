OLX, "Нова пошта" та інші: як податкова служба виявляє приховані доходи українців і до кого прийдуть з перевіркою

Кому варто підготуватись

Податкова служба отримує дані про доходи українців із цифрових платформ. Це може стати підставою для перевірок.

Як пояснив керівник податкової практики Riyako&Partners Андрій Тімонов для "Телеграфа", йдеться як про українські сервіси на кшталт OLX і "Нової пошти", так і про іноземні платформи.

Саме ці платформи дозволяють фіскальним органам відстежувати фінансові операції користувачів і виявляти незадекларовані доходи. У разі розбіжностей між задекларованими та фактичними надходженнями податкова може ініціювати перевірку та вимагати пояснень від громадян.

Типові податкові порушення серед громадян

Директор департаменту фізичних осіб ДПС України назвав найпоширеніші порушення, які допускають громадяни. Серед них — неподання декларації про майновий стан і доходи, а також заниження суми військового збору.

Також часто фіксується недекларування доходів, що призводить до заниження загального річного оподатковуваного доходу. Ще одне порушення — штучне збільшення витрат або їх необґрунтоване завищення, зокрема через відсутність підтвердних документів під час перевірок.

Окремо в ДПС звертають увагу на порушення правил реєстрації платника податку на додану вартість, коли обсяг операцій з постачання товарів чи послуг за останні 12 місяців перевищує 1 млн грн, але реєстрація не була проведена.

