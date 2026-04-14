Очередей на "Укрпочте" станет меньше: есть сразу две причины

В отделениях "Укрпочты" совсем скоро станет меньше очередей, и на это есть по меньшей мере две причины. Одна из них – запуск работы почтаматов.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский. По его словам, в Киеве запланировано открытие 70 почтоматов.

То есть немалый объем посылок можно перенаправить в эти почтоматы и не стоять большую очередь. Сделать это можно в приложении "Укрпочта 2.0". К слову, это вторая причина понижения нагрузки на отделение.

Перенаправление посылки в почтомат бесплатное, но если она не поступила в отделение. Это относится также к заказам с AliExpress или Temu. В приложении также можно:

переадресовать посылку в почтомат или в другое отделение;

продлить сроки хранения;

сменить получателя.

"Если посылка уже ждет Вас в отделении, а Вам нужно другое отделение или почтомат, Вы также сможете перенаправить свою посылку по обычному тарифу", — говорится в сообщении.

Хранение в почтамате до 7 дней бесплатное, далее посылку направят в ближайшее отделение. В "Укрпочте" добавили, что первые пару недель для доставки в почтомат доступны предоплаченные посылки, а через несколько недель будет запущена оплата в приложении. Кроме того, должно появиться 30 почтоматов в Одессе.

До конца года "Укрпочта" планирует запустить до одной тысячи почтоматов по всей Украине. Приложение уже работает, но некоторые функции запустят в ближайшее время.

